La muerte de Carlos “Indio” Solari continúa generando una profunda conmoción en distintos ámbitos de la cultura argentina. A medida que pasan las horas, figuras del espectáculo, la música y los medios siguen manifestando públicamente su dolor por la partida del emblemático artista que marcó a varias generaciones con su obra.

En esta oportunidad, fue Mirtha Legrand quien se mostró especialmente afectada por la noticia. La conductora, una de las personalidades más importantes de la televisión argentina, habló con las cámaras de LAM y compartió su tristeza por el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El encuentro se produjo cuando la diva llegaba al Teatro Ópera para asistir a una función de Billy Elliot. Allí fue abordada por el móvil del programa que conduce Ángel de Brito, que rápidamente le consultó sobre el impacto que le había generado la muerte del músico.

El dolor de Mirtha Legrand por la partida el Indio

Durante la charla, el cronista recordó una particularidad que siempre llamó la atención del público: la ausencia del Indio Solari en la tradicional mesa de Mirtha Legrand. A lo largo de décadas de entrevistas, el cantante jamás aceptó participar del histórico ciclo televisivo.

Ante esa observación, la conductora respondió con evidente nostalgia. “No pudo ir nunca, una lástima”, expresó, dejando en claro que siempre tuvo el deseo de compartir una conversación con una de las figuras más influyentes de la música nacional.

Más adelante, Mirtha Legrand contó cómo recibió la noticia que conmocionó al país. “Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, afirmó, reflejando la admiración que sentía por el artista más allá de las diferencias de perfiles y trayectorias.

El dolor de Mirtha Legrand por la partida el Indio

Las palabras de la conductora se suman a una larga lista de homenajes que surgieron tras la muerte del Indio Solari. Artistas, periodistas, dirigentes y miles de fanáticos utilizaron las redes sociales para despedir al cantante y destacar el legado cultural que dejó a través de sus canciones.

La emoción de Mirtha Legrand puso de manifiesto una vez más la dimensión que alcanzó la figura del Indio Solari en la Argentina. Incluso quienes nunca lograron compartir un encuentro con él reconocen la importancia de un artista cuya obra trascendió generaciones y continuará ocupando un lugar central en la historia de la música nacional.