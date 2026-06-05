La muerte de Indio Solari a los 77 años provocó una profunda tristeza en el mundo de la música argentina. Considerado por miles de seguidores como uno de los artistas más influyentes del país, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una huella imborrable en varias generaciones. Mientras familiares, amigos y fanáticos intentan procesar la noticia, comenzaron a conocerse detalles impactantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Las primeras informaciones oficiales indicaron que el cantante murió en su vivienda de Parque Leloir, donde residía desde hacía años. Según trascendió en el parte policial, las autoridades iniciaron actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, aunque en una primera instancia descartaron la existencia de indicios que apunten a una situación violenta.

En ese informe también se recordó que Indio Solari padecía Parkinson, enfermedad que había afectado significativamente su estado de salud durante los últimos años y que lo había llevado a alejarse de los escenarios. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre cuál fue el motivo concreto de su fallecimiento.

El final del Indio Solari

Con el correr de las horas surgieron versiones que intentan reconstruir qué ocurrió en los instantes previos a la tragedia. Una de las hipótesis señala que el músico habría sufrido una descompensación mientras se encontraba cerca de la pileta de su casa, aunque por el momento no hay conclusiones definitivas.

La periodista especializada en policiales Cecilia Di Lodovico aportó información que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Según explicó, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, el cuerpo del artista ya había sido retirado de la zona de la pileta. “Murió el Indio Solari: cuando llegó la policía, el cuerpo estaba al costado de la pileta. Ya lo habían sacado”, expresó.

La comunicadora remarcó además que la autopsia será clave para determinar qué sucedió realmente. Entre las posibilidades que se analizan aparecen distintas alternativas: un cuadro cardíaco repentino, una caída accidental o incluso una situación vinculada al agua que todavía debe ser esclarecida por los peritos.

El final del Indio Solari

Otro dato que trascendió fue cómo habría transcurrido la última noche de Indio Solari. De acuerdo con la información difundida por Di Lodovico, el músico compartió una cena junto a su esposa, su hijo y un colaborador cercano, en lo que parecía una jornada habitual dentro de su entorno familiar.

Mientras la Justicia espera los resultados de los estudios forenses, las especulaciones continúan multiplicándose. La principal incógnita sigue siendo qué ocurrió exactamente en los últimos minutos de vida de Indio Solari, una figura irrepetible cuya partida dejó un enorme vacío en la cultura popular argentina.