La muerte de Carlos “Indio” Solari continúa provocando una enorme conmoción en el ambiente artístico y cultural. A pocas horas de conocerse la noticia, distintas personalidades comenzaron a expresar públicamente su dolor por la partida del músico. Entre los homenajes más destacados apareció el de Mario Pergolini, quien decidió abrir su programa Otro Día Perdido con un mensaje especial dedicado al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lejos del tono distendido que suele caracterizar al ciclo, Pergolini se mostró profundamente afectado por la noticia. Apenas comenzó la emisión, tomó unos minutos para reflexionar sobre la trascendencia del artista y el impacto que generó su fallecimiento. “Me tengo que poner un poco serio porque hoy no es un día como cualquiera”, expresó el conductor ante la audiencia.

Durante su homenaje, el ex CQC destacó el vínculo emocional que millones de personas construyeron con la obra del cantante a lo largo de las décadas. “Hay artistas que se escuchan y hay artistas que se sienten. El Indio es esa clase de artista”, afirmó, en una definición que rápidamente se viralizó en redes sociales por la profundidad de sus palabras.

Además, remarcó la huella que dejó la música de Los Redondos en distintas generaciones de argentinos. Según su visión, resulta difícil encontrar personas que no hayan sido atravesadas de alguna manera por las canciones del grupo o por la posterior carrera solista del artista. Para muchos, su obra se transformó en una verdadera banda sonora de vida.

Incluso quienes nunca fueron seguidores de su música, señaló Mario Pergolini, pueden comprender el fenómeno popular que representó el cantante. En ese sentido, recordó las multitudinarias convocatorias que protagonizó tanto con la banda como en sus presentaciones como solista, convirtiéndose en un caso único dentro de la escena nacional.

Uno de los pasajes más emotivos llegó cuando el conductor recordó la relación personal que logró construir con el Indio Solari. Con visible emoción, destacó la confianza que el músico depositó en él durante años, especialmente al concederle entrevistas en momentos en los que mantenía un fuerte perfil bajo frente a los medios.

Mario Pergolini no ocultó su emoción

Para Pergolini, la figura del cantante ocupa un lugar irrepetible dentro de la historia cultural argentina. Incluso aseguró que forma parte de un “Olimpo” propio dentro de la música nacional, debido a la magnitud de su popularidad y a la conexión que logró establecer con su público a lo largo del tiempo.

Sobre el cierre de su mensaje, el conductor se puso en el lugar de los miles de fanáticos que hoy atraviesan el dolor de la despedida. Convencido de que muchos sintieron que perdían a alguien cercano, concluyó que las canciones de Carlos “Indio” Solari lograron expresar sentimientos y emociones que marcaron para siempre a varias generaciones.