Nadie lo vio venir y el impacto fue inmediato. En medio de la final de MasterChef, Donato de Santis frenó la dinámica de la cocina y tomó una decisión que cambió el eje de la noche. El chef confirmó que no seguirá en el programa y dejó una despedida que atravesó tanto a sus compañeros como al público.

La competencia avanzaba con tensión entre Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet, concentrados en el último desafío. Sin embargo, en un momento inesperado, Donato de Santis pidió la palabra y desvió la atención hacia un anuncio personal que no tenía que ver con el resultado del certamen.

Sin rodeos, explicó el recorrido que lo llevó a tomar esta determinación tras tantos años en el ciclo. “Con esta hice 10 ediciones de Masterchef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”.

El estudio quedó en silencio por unos segundos y la reacción fue inmediata. Donato de Santis fue parte central del formato desde sus inicios, por lo que su salida no solo sorprendió, sino que también dejó en evidencia el peso de su figura dentro del programa.}

En ese contexto, el cocinero puso el foco en el vínculo construido con el jurado a lo largo del tiempo. “Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales”.

La emoción también alcanzó a Wanda Nara, que no pudo disimular lo que le generó el momento. Frente a ella, Donato de Santis eligió destacar su rol dentro del ciclo y su forma de acompañar el proyecto. “Sos una persona increíble con corazón, generosidad y excelencia”.

Antes de cerrar, el chef amplió su agradecimiento hacia quienes estuvieron del otro lado durante todas las temporadas. “Y sobre todo al público, con críticas buenas y constructivas, que siempre estuvo presente y me acompañó”.

Tras ese anuncio, la final continuó, pero el clima ya era otro. La despedida de Donato de Santis quedó instalada como uno de los momentos más fuertes del programa y marcó el final de una etapa que acompañó durante años a MasterChef.