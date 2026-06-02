La tensión que Tati Luna había instalado dentro de Gran Hermano terminó teniendo un costo inmediato. A solo 12 días de su ingreso, la participante uruguaya quedó eliminada del reality después de una gala atravesada por festejos, caras largas y la repercusión de sus cruces con Andrea del Boca.

El resultado fue contundente. En el mano a mano final contra Titi Tcherkaski, Tati Luna recibió el 71,8% de los votos negativos y tuvo que abandonar la casa. La definición llegó pasada la mitad de la noche, cuando Santiago del Moro comunicó el veredicto del público y marcó el final de un paso breve, pero ruidoso, por el juego.

Antes de llegar a ese versus, la placa se fue desarmando de a poco. La primera en respirar fue Tamara Paganini, que apenas sumó el 0,4% de los votos. Más tarde, Brian Sarmiento también quedó fuera de peligro con el 6,4% y lo celebró con baile incluido, mientras Yipio no pudo disimular su incomodidad.

La última salvación previa al duelo final fue la de Leandro Nigro, quien venía de recibir un apercibimiento de Gran Hermano días atrás. El participante consiguió mantenerse en competencia con el 10,7% de los votos, y así dejó a la uruguaya frente a Titi Tcherkaski en la instancia decisiva.

El paso de la jugadora por la casa quedó marcado por varios episodios que encendieron la convivencia. Uno de los más comentados fue el conflicto por las galletitas sin TACC, una situación que derivó en reproches, lecturas cruzadas y una exposición que la dejó muy mal parada ante parte del público.

A eso se sumó su pelea con Andrea del Boca, que terminó de convertirla en una de las figuras más discutidas de los últimos días. La actriz no dejó pasar ciertas actitudes dentro de la casa y el cruce entre ambas se volvió uno de los focos más picantes de la semana, con reacciones divididas entre los seguidores del programa.

También pesó el breve vínculo que Tati Luna tuvo con Matías Hanssen, otro capítulo que sumó ruido a su recorrido express en Gran Hermano. Su salida dejó una mezcla de alivio, bronca y celebración dentro del fandom, mientras la casa sigue acomodándose tras una eliminación que volvió a cambiar el clima del juego.