La muerte de Ernestina Pais continúa generando una enorme conmoción en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. En las últimas horas, la Municipalidad de San Isidro difundió un nuevo video de seguridad donde se observa el instante exacto en el que el vehículo que conducía la periodista es impactado por una formación del Tren de la Costa.

El accidente ocurrió en un paso a nivel ubicado en la localidad de Martínez, dentro del partido bonaerense de San Isidro. Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, el automóvil Honda Civic negro manejado por Ernestina Pais habría cruzado las vías cuando la barrera permanecía baja y las señales de advertencia estaban activadas.

En el material audiovisual, que rápidamente comenzó a circular en distintos medios y redes sociales, se escucha claramente el sonido de la bocina de la formación ferroviaria segundos antes de la colisión. Luego, se observa cómo el tren impacta de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo y lo arrastra varios metros sobre las vías.

La conductora viajaba sola y murió en el acto debido a la violencia del choque. Personal policial y de emergencias acudió rápidamente al lugar, aunque nada pudieron hacer para salvarle la vida a la reconocida figura televisiva, que tenía 54 años.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que Ernestina Pais falleció producto de un grave traumatismo encefalocraneal sufrido tras el fuerte impacto ferroviario. El estudio médico legal fue realizado pocas horas después del hecho ocurrido este viernes y sus resultados fueron incorporados a la investigación judicial.

Además, los peritos extrajeron muestras de sangre y orina para llevar adelante análisis toxicológicos. El objetivo de estas pericias es determinar si la periodista manejaba bajo los efectos de alcohol o de alguna otra sustancia al momento del accidente.

El increíble accidente de Ernestina Pais

La principal hipótesis que manejan los investigadores coincide con el testimonio de varios testigos ocasionales que presenciaron la escena. De acuerdo con esas declaraciones, Ernestina Pais habría intentado atravesar el cruce ferroviario pese a las advertencias lumínicas y sonoras que indicaban el inminente paso del tren.

La difusión del nuevo video volvió a sacudir al ambiente artístico y periodístico, donde colegas, amigos y seguidores continúan expresando mensajes de dolor por la muerte de Ernestina Pais. Las imágenes, de fuerte impacto emocional, muestran la magnitud de una tragedia que conmocionó profundamente a la opinión pública.