La noticia de la muerte de Ernestina Pais sacudió este viernes al ambiente artístico y televisivo. La conductora y actriz sufrió un fatal accidente cuando se dirigía a cumplir con un compromiso laboral en la zona norte del conurbano bonaerense. El choque ocurrió en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, donde el vehículo en el que viajaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según trascendió en las últimas horas, la artista manejaba un Honda City cuando habría atravesado la barrera baja. El impacto fue devastador y provocó una escena dramática que dejó en shock a quienes se encontraban cerca del lugar. Varias personas intentaron asistirla de inmediato al creer que todavía estaba con vida luego de la colisión.

La información fue ampliada por Ángel De Brito durante la emisión de LAM, el ciclo de América TV. El conductor reveló detalles estremecedores de los momentos posteriores al accidente y contó qué sucedió con las pertenencias de la actriz. En medio de la desesperación, el teléfono celular de Ernestina Pais quedó tirado a un costado de las vías.

¿Los últimos mensajes de Ernestina Pais?

“Nos está contando la gente que está en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, relató el periodista en vivo. La frase impactó de lleno entre los panelistas y también en los televidentes que seguían el programa.

La actriz debía presentarse esa misma noche en el Teatro Niní Marshall de Tigre. Allí encabezaba la obra El divorcio del año, una comedia que compartía junto a Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino. El espectáculo venía realizando funciones exitosas y ya tenía varias fechas confirmadas en distintos puntos del país.

Mientras se conocían más detalles de la tragedia, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida para la conductora. Amigos, colegas y figuras del ambiente expresaron su dolor por la inesperada noticia. Entre las publicaciones más emotivas apareció la de José María Muscari, quien trabajaba junto a ella en teatro.

¿Los últimos mensajes de Ernestina Pais?

El director teatral compartió una imagen de Ernestina Pais arriba del escenario y escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral. “Chau Ernes. Que seas feliz en tu eternidad. Así te despido, feliz y actuando”, publicó, reflejando el vínculo cercano que mantenían y el profundo impacto que generó la pérdida.

La muerte de Ernestina Pais deja un enorme vacío en el espectáculo argentino. Con una extensa trayectoria en radio, televisión y teatro, la artista había logrado construir una carrera marcada por la cercanía con el público y su personalidad auténtica. Hoy, compañeros y seguidores todavía intentan asimilar una despedida tan inesperada como dolorosa.