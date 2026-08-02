Wanda Nara reveló el grado de temor con el que quedaron sus hijos después del violento robo ocurrido en su casa de campo de Milán. La inseguridad persistió aun cuando el peligro había pasado y transformó las noches de la familia en momentos marcados por la angustia y la necesidad de sentirse protegidos.

Una de las situaciones más alarmantes involucró a su hijo mayor, que llegó a buscar un arma para descansar. “Mi hijo más grande estaba con un cuchillo en la mano y me decía ‘mamá, la puerta, un cuchillo’. Quería dormir con un cuchillo en la mano porque todos sintieron impotencia”, relató la mediática en diálogo con Primicias Ya.

El miedo también derivó en un sentimiento de responsabilidad entre los varones, quienes consideraron que podrían haber impedido parte del daño. “Sentían que podrían haber hecho algo en ese robo o enfrentar a esta gente que entró en mi casa y todo este sufrimiento de las hermanas por sus documentos no hubiera pasado”, explicó sobre la culpa que comenzaron a cargar.

La situación de las niñas requirió acompañamiento profesional. Wanda Nara contó que una especialista detectó señales preocupantes y necesitó acceder a material de aquella jornada: “Me llegó un pedido de la licenciada que acompaña a las nenas, me dijo la psicóloga de las nenas que le mande todos los vídeos donde aparecen mis hijos porque encontraba en una de ellas un trauma grande de algo que también sucedió esa noche para ayudarla”.

Frente a ese escenario, la empresaria priorizó contenerlos y aceptó que los mayores se alejaran temporalmente del lugar. “Primero quise tratar de tranquilizar a todos los chicos, los más grandes están súper asustados. Maxi se los llevó con él y están con sus hermanitos chiquititos, el lunes viene para acá a estar de vuelta conmigo, pero se fueron unos días con su papá porque estaban muy asustados, no dormían de noche”.

La decisión permitió que permanecieran unos días con Maxi López mientras intentaban recuperar cierta tranquilidad. El traslado no respondió únicamente al impacto inicial del asalto, sino también a las dificultades que atravesaban al acostarse, cuando el recuerdo de los delincuentes y el temor a que regresaran volvían a instalarse.

El relato de Wanda Nara expuso que las consecuencias del robo fueron mucho más allá de las pérdidas materiales. El cuchillo, el insomnio, la culpa y la intervención de una psicóloga reflejaron el trauma que afectó a sus hijos y el complejo proceso que ahora deberán atravesar para volver a sentirse seguros.