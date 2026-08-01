El conflicto judicial y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego del robo ocurrido en la casa de campo que la empresaria posee en Milán. En medio de los trámites para regresar a la Argentina junto a sus hijas, la conductora confirmó que la investigación dio un paso clave y que la policía italiana tendría identificado al presunto responsable intelectual del hecho.

En una entrevista con el programa Primicias Ya, Wanda Nara contó que recibió una resolución favorable por parte de la Justicia italiana, que le permitió completar toda la documentación necesaria para viajar con las menores. "Fue impresionante, a las cinco, cinco y media de la tarde, hora italiana, llega una resolución de la jueza italiana, donde dice que me autoriza como madre y como única persona a firmar toda la documentación italiana de mis hijas para que puedan volver a Argentina", expresó.

Sin embargo, la noticia más llamativa estuvo relacionada con el avance de la investigación por el asalto. La empresaria explicó que las autoridades ya tendrían una línea firme sobre quién habría organizado el golpe. "Hubo también una buena noticia con eso, parece que la policía tiene casi en mira al ideólogo de todo este robo", aseguró.

Cuando le consultaron si se refería al autor intelectual del hecho, Wanda Nara fue contundente. "Exacto, pareciera que tienen identificado al actor intelectual", respondió, dejando en claro que la causa continúa avanzando y que los investigadores manejan información importante para esclarecer el episodio que afectó a toda su familia.

Además, la mediática explicó que la resolución judicial también contempló el bienestar de las niñas. Según detalló, la jueza reconoció que el centro de vida de las menores se encuentra en Argentina y que debían regresar para retomar cuanto antes sus actividades escolares y su rutina cotidiana. "Entiende lo que todos entendían, que yo viajé por vacaciones, tuvimos una desgracia, un robo que fue muy traumático para los chicos, para todos", afirmó.

Respecto de las imágenes de las cámaras de seguridad, Wanda Nara aclaró que nunca fueron manipuladas y explicó cómo obtuvo el material. "Los videos los saqué yo de mi teléfono, los busqué por la cámara. Volviendo desde Nueva York hice screenshot desde mi teléfono, hice video de pantalla", detalló para despejar cualquier duda sobre la autenticidad de las grabaciones.

Wanda Nara rompió el silencio

La empresaria también reveló que la policía italiana ya había accedido a los chips y a la base de datos del sistema de seguridad de la vivienda antes de su llegada a Milán. Además, explicó que solo pudo difundir una parte del material registrado porque contaba con la autorización del responsable de la investigación, con el objetivo de no perjudicar el trabajo de los investigadores.

Mientras la causa sigue su curso, Wanda Nara espera regresar definitivamente a la Argentina junto a sus hijas, luego de varios días marcados por el impacto del robo y las disputas judiciales. Con el presunto autor intelectual identificado, la investigación ingresó en una etapa decisiva que podría arrojar novedades en los próximos días.