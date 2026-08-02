Iliana Calabró atraviesa un delicado momento personal por la salud de Luis De Stefano, quien permanece internado en terapia intensiva. El empresario se encontraría en estado crítico y bajo asistencia médica, mientras su entorno aguarda novedades que permitan conocer cómo evoluciona durante las próximas horas.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, donde describió un panorama de extrema preocupación. "Me acaban de contar que está internado en terapia intensiva y muy grave. Su estado es delicado y están trabajando para estabilizarlo", comunicó el panelista al compartir los primeros datos que había recibido.

Según la misma versión, el cuadro obligó a los profesionales a adoptar medidas de mayor complejidad. Al ampliar la noticia sobre Luis De Stefano, Ochoa señaló que "está intubado y están viendo qué va a pasar con él. Vive un momento crítico". Hasta ahora no se difundió un parte médico que aporte mayores precisiones.

Iliana Calabró todavía no realizó declaraciones públicas acerca de la situación que atraviesa su novio. Tampoco se informaron oficialmente las causas que provocaron esta internación, por lo que la atención permanece concentrada en la evolución del paciente y en el trabajo que realiza el equipo encargado de estabilizarlo.

El empresario ya había atravesado un episodio grave en enero de 2025, cuando protagonizó un accidente automovilístico en el barrio porteño de Caballito. Aquel antecedente volvió a ser mencionado luego de conocerse su estado actual, aunque no se indicó que exista una relación entre ese choque y el problema de salud que ahora motivó su ingreso a terapia intensiva.

Sobre las circunstancias de aquel hecho, Santiago Riva Roy había explicado: "Estaba cerca del Cid Campeador, momentos antes la iba a ir a buscar a Iliana Calabró en Kuarzo, pero finalmente no lo hizo". De esta manera, la actriz no se encontraba con él cuando se produjo el impacto.

El cronista también detalló cómo ocurrió la colisión: "Estaba solo en el vehículo por la avenida Honorio Pueyrredón y llegando a Ángel Gallardo, el semáforo estaba en verde, Luis cruzó y, de repente, vino una ambulancia y lo chocó de costado". Ahora, la falta de información oficial sobre el nuevo cuadro de Luis De Stefano aumenta la preocupación mientras su pareja y sus seres queridos esperan señales favorables.