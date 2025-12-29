El Chino Volpato, uno de los integrantes históricos de Midachi, sorprendió al público al revelar por primera vez la durísima enfermedad que atravesó y que marcó un antes y un después en su vida. La confesión se dio durante una entrevista en el ciclo de Dante Gebel, donde compartió el espacio junto a sus compañeros del mítico trío humorístico. En medio de un clima distendido, el relato tomó un giro inesperado y profundamente emotivo.

Con total sinceridad, el Chino Volpato contó que fue diagnosticado con cáncer y que el proceso fue mucho más duro de lo que imaginaba. “Fue un infierno”, resumió, sin rodeos, al describir el impacto que tuvo la enfermedad tanto en lo físico como en lo emocional. Sus palabras generaron un silencio absoluto en el estudio y un fuerte impacto entre los espectadores.

El integrante de Midachi explicó que, más allá del tratamiento médico, lo más difícil fue enfrentarse al peso simbólico del diagnóstico. Según relató, la sola mención de la palabra cáncer provoca un miedo paralizante y una carga emocional enorme. Ese temor, sostuvo, muchas veces resulta más devastador que el propio tratamiento.

En su testimonio, Volpato también habló del efecto dominó que genera una enfermedad de este tipo en el entorno cercano. Familiares y amigos atraviesan la angustia, la incertidumbre y el temor constante. El humorista remarcó que su familia fue uno de los pilares fundamentales para poder sostenerse en los momentos más oscuros.

Un capítulo especial de su relato estuvo dedicado a Miguel del Sel, su compañero de Midachi, a quien destacó por su acompañamiento incondicional. Contó que durante la temporada teatral que compartieron, Del Sel estuvo presente en cada paso del proceso, ayudándolo a seguir adelante aun en los días más difíciles.

El Chino Volpato también reflexionó sobre la catarata de mensajes, consejos y advertencias que recibe una persona cuando atraviesa una enfermedad grave. Según explicó, algunas palabras reconfortan, pero otras aumentan el miedo y la ansiedad, generando una presión emocional difícil de manejar.

A pesar de la crudeza del relato, el humorista llevó tranquilidad al confirmar que hoy su estado de salud es bueno. Aseguró que se encuentra estabilizado y enfocado en disfrutar el presente, valorando cada momento con otra perspectiva.

La confesión del Chino Volpato dejó al descubierto el costado más humano de una figura querida del espectáculo y generó una fuerte repercusión. Su testimonio, sincero y sin filtros, se convirtió en un mensaje de concientización, fortaleza y agradecimiento por el apoyo recibido en uno de los momentos más difíciles de su vida.