Zoe Bogach reveló que debió ser internada por depresión después de su participación en Gran Hermano. La exintegrante del reality vinculó aquel cuadro con los ataques que recibió en las redes sociales y reconoció que necesitó un extenso tratamiento psicológico para poder superar ese período.

La confesión tuvo lugar durante su visita al programa de Nazarena Vélez en Bondi Live, donde habló por primera vez de una experiencia que había mantenido en privado. "Al principio el hate me afectó. De hecho, algo que nunca conté es que terminé internada por depresión porque la gente me ponía un montón de cosas, me decían que me mate", contó ante la sorpresa de quienes estaban en el estudio.

El impacto no se limitó a un momento aislado ni desapareció cuando bajó la exposición generada por el ciclo televisivo. Zoe Bogach explicó que las consecuencias se extendieron durante un período prolongado: "No lo superé rápido, fue desde que salí de la casa en 2024 hasta septiembre del año pasado. Fue todo un proceso horrible". De esa manera, dimensionó el tiempo que le llevó recuperarse emocionalmente.

La salida del reality la enfrentó a comentarios agresivos cuya gravedad no había anticipado antes de convertirse en una figura pública. Al recordar cómo vivió aquel cambio repentino y la violencia de determinados mensajes, la influencer sintetizó su reacción con una frase breve: "Fue un shock para mí".

Superar ese cuadro requirió acompañamiento profesional y un proceso que se prolongó durante varios meses. "Esa etapa ya la superé con mucho tratamiento psicológico. Ahora no me afecta, ya aprendí, acepté y superé. Leo lo que dicen de mí pero no me importa, yo sé lo que soy y mi familia y mis amigos también", aseguró, al explicar cómo logró modificar su relación con las críticas.

Aunque actualmente puede leer opiniones negativas sin otorgarles el mismo peso, la ex Gran Hermano dejó en claro que esa fortaleza fue adquirida con el tiempo. El respaldo de sus familiares y amigos también resultó importante para recuperar seguridad frente a desconocidos que cuestionaban su personalidad o llegaban a enviarle mensajes que atentaban contra su vida.

La revelación se produjo mientras Zoe Bogach atraviesa otro momento delicado por su conflicto laboral con Telefe. Según denunció, fue desvinculada de uno de los streams relacionados con el reality y luego no le permitieron ingresar al canal. Si bien aseguró que la etapa más dura vinculada al hostigamiento quedó atrás, este nuevo episodio todavía la afecta y volvió a colocarla ante las consecuencias de la exposición pública.