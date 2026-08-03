Luego de confirmar oficialmente su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a referirse al difícil momento personal que atraviesa. La artista decidió hablar sin filtros sobre el final de la historia de amor con el cantante cordobés y aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes continúan criticándolo en las redes sociales.

En una entrevista con Infama, la cantante explicó cómo vive este proceso y aseguró que intenta atravesarlo con madurez. “El amor es un duelo, pero no una recuperación. Es aceptar que una etapa terminó y comenzar otra diferente”, expresó, dejando en claro que prefiere afrontar la ruptura desde un lugar de respeto.

Además, La Joaqui reconoció que el dolor puede llevar a reaccionar de manera impulsiva, aunque aseguró que eligió otro camino. “Quiero hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”, afirmó, remarcando que no busca alimentar conflictos tras el final de la relación.

Uno de los temas que más llamó la atención fue su defensa pública de Luck Ra, luego de que se multiplicaran las especulaciones sobre una supuesta cercanía del cantante con Tuli Acosta. Frente a esos rumores, la artista fue contundente y pidió que cesen las agresiones contra su expareja.

“Sé que cuando una pareja se separa vende más que haya peleas, pero no tengo nada malo para decir de Facu. Me encantaría que dejen de decirle cosas feas. Compartimos dos años de nuestras vidas e imaginamos un futuro juntos. Si él fue honesto con lo que sentía, no merece que lo castiguen por eso”, sostuvo La Joaqui.

La Joaqui rompió el silencio

Durante la entrevista también respondió a los comentarios que involucraban a sus hijas. La cantante dejó en claro que nunca delegó sus responsabilidades como madre y manifestó su enojo por las versiones que circulaban. “Jamás le pedí a un hombre que se hiciera cargo de mis hijas. Siempre asumí todas mis responsabilidades”, explicó.

Finalmente, La Joaqui confesó que, pese al dolor, no tiene intenciones de iniciar una nueva relación en el corto plazo. “No quiero conocer a nadie. Quiero ser respetuosa con el amor que todavía siento. Aunque hoy no elijamos seguir juntos, ese sentimiento fue genuino y voy a seguir siendo fiel a lo que siento”, concluyó, dejando un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.