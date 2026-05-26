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¡CHAU!

Eduardo quedó eliminado de Gran Hermano en la gala más tensa

El voto negativo volvió a mover la casa y la salida de Eduardo de la casa más famosa promete cambiar el clima del juego.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 26 de mayo de 2026 a las 06:40
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La eliminación de Eduardo Carrera llegó como el cierre de una semana especialmente movida en Gran Hermano. No fue una gala más: la casa venía de atravesar el impacto del repechaje, los nuevos ingresos y distintos cambios internos que alteraron por completo el clima del juego.

El repechaje ya había dejado su marca días antes, con regresos, incorporaciones y una convivencia que empezó a reacomodarse a toda velocidad. En ese contexto, la placa de eliminación tomó otro peso, porque cada voto podía funcionar también como una lectura del público sobre esta nueva etapa del reality.

La lista inicial había incluido a Eduardo Carrera, Juan “Juanicar” Caruso, Cinzia Francischiello, Hanssen, Mariela y Stefany, también conocida como Campanita. Con el correr de la gala, Santiago del Moro fue anunciando a los participantes que lograban salir de la zona de riesgo y la tensión empezó a concentrarse en menos nombres.

Los primeros salvados por el voto del público fueron Hanssen, Mariela y Stefany, que pudieron dejar atrás la posibilidad de abandonar la casa. Después de esa definición, la placa quedó reducida a Eduardo, Cinzia y Juanicar, tres jugadores que quedaron expuestos en una instancia de voto negativo.

El siguiente en recibir alivio fue Juanicar, que también logró continuar en competencia. Así, el mano a mano final quedó entre Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello, en una definición que mantuvo a todos los participantes pendientes del sobre con el resultado.

La decisión llegó cuando Santiago del Moro llamó a la escribana y comunicó el nombre elegido por el público para abandonar el juego. Finalmente, Eduardo quedó eliminado de la casa y tuvo que despedirse de sus compañeros, después de una gala que fue achicando la placa paso a paso.

Su salida reacomoda otra vez el escenario interno de Gran Hermano, justo cuando los participantes todavía intentan entender cómo impactaron los cambios recientes. Con Eduardo afuera, la casa queda obligada a leer de nuevo el humor del público en una etapa donde ninguna alianza parece del todo segura.

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