La charla tomó un giro inesperado cuando Nicole Neumann decidió contar una costumbre que mantiene incluso en sus vínculos más largos. En Las chicas de la culpa, la modelo habló de aquello que le genera pudor frente a sus parejas y terminó revelando hasta dónde llega para preservar esa parte de su intimidad.

El tema apareció cuando Connie Ballarini le preguntó si tenía problema con ir al baño con la puerta abierta. Sin vueltas, Nicole Neumann fue tajante: “No. No. Definitivamente no, chicas. Creo que ninguna pareja mía, ni el padre de mis hijas que, 11 años, tres cesáreas, los pibes recién paridos, no se han enterado que yo directamente ni voy al baño”.

La respuesta provocó sorpresa inmediata en el estudio y llevó a una pregunta inevitable. “¿Lo echás de la casa?”, quiso saber la conductora. Entre risas y sin negar demasiado, la modelo respondió: “Más o menos, más o menos". El intercambio dejó claro que no se trataba de una exageración para la televisión.

La conversación siguió y el asunto se volvió todavía más desopilante cuando le preguntaron qué ocurría si la situación aparecía de noche. Lejos de flexibilizar su postura, la invitada fue contundente: “No me importa. Me caigo ahí desmayada de un espasmo, pero no se me escapa nada, chicas”.

Después, Nicole Neumann intentó explicar por qué vive esa escena como algo tan delicado dentro de una pareja. “Para mí es mataerotismo total. Como me lo mata a mí, siento que se lo mato al otro y no quiero entrar en esa. Siento que hay cosas que hay que guardárselas para uno”, sostuvo.

Malena Guinzburg llevó el planteo a un terreno más concreto y preguntó qué hacía en los viajes. “Entiendo que en tu casa debés tener otro baño, pero en hoteles que a veces tenés la puerta pegada. ¿Lo echás? Quiero entender", le planteó, buscando saber cómo resolvía esos momentos lejos de su casa.

La modelo admitió que suele inventar movimientos para quedarse sola: “Sí, sí, sí. ‘No tenés ganas de ir bajando a desayunar, yo ya bajo’, digo. Es como, ‘buscate un café’. Sino bajo yo, tipo ‘voy al gimnasio’ y busco algo alternativo. Es un temón. De hecho, el primer viaje con el primer novio, que viste, tampoco encima no tenés tanta confianza, era un recontra tema el baño. Lo padezco”.

Sobre el final, Guinzburg quiso saber si alguna vez había vivido la situación inversa con una pareja: “¿A alguno se le escapó uno?”. Entre humor y vergüenza, Nicole Neumann cerró con una confesión que hizo estallar al estudio: “Sí. Sí, de noche. Finjo demencia a la otra mañana“.