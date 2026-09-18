La disputa que atraviesa al entorno de Tini Stoessel sumó un capítulo de extrema gravedad luego de una inesperada revelación realizada por Moria Casán en su programa La Mañana con Moria. La conductora contó al aire que Francisco Stoessel, hermano de la cantante, habría recibido tres amenazas de muerte.

Durante la emisión, la One decidió referirse públicamente a la situación y expuso la preocupación que existe alrededor de la familia. “Francisco, el hermano de Tini Stoessel, ha recibido tres amenazas de muerte”, afirmó Moria, generando sorpresa entre los integrantes del ciclo.

La declaración apareció en medio de la fuerte interna familiar relacionada con el pedido de auditoría patrimonial impulsado por Tini. En ese contexto, Moria expresó su respaldo al círculo íntimo de la artista y cuestionó la manera en que algunos integrantes de la familia quedaron posicionados públicamente.

“Hay una familia que está peleando por su hija, por su honestidad, por sus valores. Es todo muy duro y están puestos como los malos de la película. Ahora, el hermano recibe tres amenazas de muerte. Lo tratan como mafiosos”, manifestó Moria Casán, visiblemente molesta por la situación.

La gravedad de la denuncia llevó a Gustavo Méndez a consultar inmediatamente sobre el origen de las intimidaciones. El panelista quiso saber si se trataba de personas vinculadas al fandom de la cantante o si detrás de los mensajes podía existir alguien relacionado con la disputa.

“¿Quiénes amenazan? ¿Fanáticos o alguien posta?”, preguntó Gustavo Méndez durante el programa. Frente a esa consulta, Moria respondió de manera contundente: “Los quieren asustar”. La frase volvió a poner el foco sobre el nivel de tensión que rodea al conflicto.

El duro momento que pasa Fran Stoessel

A partir de allí, Gustavo Méndez vinculó las amenazas con las distintas informaciones que comenzaron a circular sobre el patrimonio y los negocios de Francisco Stoessel. Según explicó, existen publicaciones periodísticas que analizaron movimientos empresariales y la creación de sociedades en distintos países.

Entre las investigaciones mencionadas apareció el trabajo realizado por Martín Carrizo, que puso bajo la lupa diferentes emprendimientos vinculados al hermano de Tini Stoessel. De acuerdo con lo expuesto durante el programa, en determinados registros Francisco Stoessel habría figurado primero como manager y posteriormente como accionista.

La información también señala que Francisco Stoessel aparece relacionado con la titularidad de boliches y restaurantes ubicados tanto en España como en Buenos Aires. En medio de esta situación, la denuncia sobre las amenazas suma un elemento de enorme preocupación para el entorno de Tini Stoessel, mientras la controversia patrimonial continúa generando repercusiones.