Emilia Attias rompió el silencio sobre uno de los costados más incómodos que dejó la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. No habló desde el chisme ni desde la especulación, sino desde el lugar de alguien que quedó en el medio de una historia ajena y terminó expuesta de una manera que, según admitió, le pegó de lleno.

Durante su paso por Ángel Responde, Emilia Attias puso en palabras ese malestar que hasta ahora había quedado más insinuado que explicado. “Fue tremendo, pero a mí me dolió”, dijo, al referirse al impacto que tuvo toda esa situación que también se mezcló con rumores de un posible romance con Nico Vázquez que nunca existió.

La actriz explicó que la exposición pública se volvió todavía más difícil porque no se trataba de dos personas lejanas a su vida. “En un momento cuando fui al programa de Mario Pergolini hice algo muy gracioso al público, al fandom, pero era un poco fuerte porque yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil”, recordó.

Lejos de tomar partido de manera tajante, Emilia Attias dejó en claro que su posición afectiva fue otra. “Yo me quedé con los dos”, resumió, en una frase que también expone la complejidad que le generó atravesar esa ruptura desde un lugar cercano. Porque cuando una pareja amiga se rompe, no solo cambia la dinámica entre ellos. También se altera todo el entramado que los rodea, y eso fue justamente lo que ella describió.

Sobre ese punto, la ex Casi Ángeles se mostró muy honesta al contar cómo esa separación repercutió en su rutina social y en sus decisiones más cotidianas. “Cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social, los cumpleaños, es un quilombo”, admitió.

Aun con esa incomodidad, Emilia Attias sostuvo que no rompió con ninguno de los dos y que logró preservar el contacto. “Tengo diálogo con los dos", afirmó, dejando en claro que, pese al ruido externo y a los rumores que circularon, su intención fue sostener ambos vínculos sin alimentar más tensión.

Por eso, lo que contó ahora tuvo peso propio. No solo porque habló por primera vez del tema con más profundidad, sino porque mostró que detrás de esa versión instalada hubo una persona atravesada por la angustia, la incomodidad y la culpa de quedar en un lugar que no sentía suyo. De este modo, Emilia Attias describió el dolor de verse arrastrada por el dolor de la separación de dos amigos con quienes nada volverá a ser lo mismo.