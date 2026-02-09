La polémica se desató en MasterChef Celebrity cuando Miguel Ángel Rodríguez sufrió la desaparición de una crema clave para terminar su preparación, lo que lo dejó al borde del abismo en la gala de eliminación. El episodio generó incomodidad entre los participantes y rápidamente las miradas apuntaron hacia Emilia Attias, quien quedó en el centro del escándalo y decidió aclarar la situación públicamente.

Lejos de esquivar el tema, Emilia Attias habló en Infama y dio detalles de lo ocurrido en esa jornada caótica dentro de la cocina. “No sabemos qué pasó ahí. Yo tenía una crema en el abatidor. No sé qué pasó con la de Miguel porque la mía estaba adentro y también tenía un papel”, explicó la actriz, visiblemente tranquila pero firme con su postura.

En esa misma línea, la participante fue aún más específica sobre el bowl que utilizó durante la prueba. “La que yo agarré tenía una cinta blanca como la mía, no tenía el nombre de él”, aclaró Emilia Attias, descartando cualquier intención de perjudicar a Miguel Ángel Rodríguez en una instancia tan decisiva del certamen.

Mientras el debate crecía en redes sociales, algunos usuarios señalaron a Damián Betular como posible responsable de haberle alcanzado el recipiente equivocado. Frente a eso, Emilia Attias salió al cruce de las versiones y defendió el clima interno del programa: “Somos todos amigos, todo el tiempo hablamos en el chat, nos vimos hace dos días. Él es alma de la fiesta, lo amamos todos”.

La actriz también reveló que no es la primera vez que ocurre una confusión similar en la competencia. “A veces pasan esas cosas y no entendemos por qué. A mí me han pasado cosas en el certamen que no tienen explicación, pero no hay cizaña”, sostuvo Emilia Attias, poniendo el foco en el ritmo vertiginoso de las grabaciones.

Según explicó, el contexto no ayuda a evitar errores. “Es un quilombo esa hora en la que cocinamos”, lanzó, dando a entender que el estrés, el apuro y la presión juegan un papel clave en este tipo de situaciones dentro de MasterChef Celebrity.

Por último, Emilia Attias fue contundente al referirse a su vínculo con Damián Betular y despejó cualquier sospecha de trato preferencial. “No hay ningún tipo de favoritismo, hay un clima de armonía”, aseguró. En paralelo, también trascendió el conflicto entre Chino Leunis e Ian Lucas, quien reconoció el cruce pero remarcó que son tensiones que quedan puertas adentro del programa.