Por un violento audio, Emily de Love is Blind despidió a su abogado

Emily Ceco, la ex participante de Love is Blind Argentina que quedó envuelta en una relación violenta con Santiago Martínez, a quien conoció en el reality, otra vez volvió a generar revuelo, luego de decidir desvincular al abogado Roberto Castillo de la causa que ella tiene contra su ex pareja.

Esta decisión fue producto de la difusión de una serie de violentos audios del letrado (quien en pareja de Cinthia Fernández), en donde se lo escucha teniendo una fuerte discusión con su ex pareja, Daniela Vera Fontana.

Fue así que a través de un comunicado en sus redes sociales, la influencer dio todos los detalles de su actual situación e incluso pidió referencia de algún otro profesional de las leyes para llevar adelante el caso contra su ex pareja (Santiago se encuentra detenido a la espera del juicio).

Daniela Vera Fontana, ex pareja de Daniel Castillo, discutió fuertemente con el abogado ante la presencia de Cinthia Fernández y contó en #MujeresArgentinas detalles de lo sucedido durante ese momento y cómo les afecto a sus hijas presenciar esa situación: “él es un ser… pic.twitter.com/qTq06tcKUr — eltrece (@eltreceoficial) April 8, 2025

“Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria. Ante los hechos de público conocimiento que involucran al Dr. Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevó adelante”, arrancó su escrito y luego siguió: “Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”.

“Estoy en búsqueda de un nuevo/a abogado/a que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere. Gracias a quienes me están acompañando en este proceso, y gracias por el respeto hacia esta decisión”, cerró.

Castillo había logrado la rápida detención de Santiago Martínez luego de comprobar que el ex participante de Love is Blind había sido violento con Emily, e incluso había acompañado a la joven a diferentes programas de televisión para dar detalles de la causa.