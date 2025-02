“Van a desaparecer”: los escalofriantes mensaje de Santiago Martínez a Emily de Love is Blind tras golpearla

Emily Ceco conoció a Santiago Martínez en Love Is Blind. .

Durante el reality y experimento Love Is Blind, Emily Ceco conoció a Santiago Martínez, a quien consideraba el amor de su vida, por lo menos hasta el viernes pasado. Sucede que mientras planeaban volver a casarse, su familia le realizó una despedida de soltera en la que fueron a ver SEX. Al retornar, él estalló de furia y tuvo un terrible acto violento en el que la golpeó en la cabeza y un ojo. Luego de este episodio hizo la denuncia y se filtraron los escalofriantes mensajes que él le envió.

En Bondi Live Emily Ceco de Love Is Blind se hizo presente para revelar su triste historia y para exponer a Santiago Martínez por su actitud violenta. “Vengo con lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, comenzó relatando tras mostrar cómo le quedó el ojo.

A medida que avanzó en su historia, remarcó que la violencia física no fue todo, ya que incluso por vía mensajes de WhatsApp continuó tratando de controlarla para que no hiciera la denuncia e incluso para seguir cumpliendo con compromisos comerciales. Fue así como ella se animó a mostrar algunos de los mensajes que le envió su ahora ex pareja.

Uno de los primeros hace alusión a su preocupación por qué le iban a pensar los invitados de su casamiento, antes de la preocupación por el daño que le hizo a su pareja. Es por eso que compartió la mentira que planeaba decir: “Esto les estoy diciendo a los invitados: ‘Hola, lamentablemente el salón con el que contábamos y teníamos todo arreglado, se le escapó que esa fecha estaba ya reservada con un cumple al mediodía. Era muy poquito el horario para poder montar todo lo que queríamos, la fiesta tendría que empezar como a las 12 y me parece demasiado tarde. Así que muy a nuestro pesar queríamos contarles que vamos a posponer la boda para más adelante. Pronto vamos a anunciarle’”.

Asimismo, incluso se animó a intentar reconciliarse, por lo que buscó persuadirla y engañarla para que vuelvan a entablar el vínculo: “Obviamente no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, de gritos, de insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer”.

Fue así como Emily Ceco filtró los mensajes con los que el participante de Love Is Blind intentó recuperar su amor: “Soy Santi, el chico del que te enamoraste, el mismo que te dio el primer beso, el que te soñó, el mismo que te preparaba ese desayuno tan básico, el Santi que por vos también iba a la cancha de Boca”.

“Y sí, te fallé y me equivoqué como nunca, nunca pensé en la vida que me podía suceder. Mis traumas de chico y esa infancia de mierda aparecieron, estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo y ganarles a todos los males que quieran que nos separemos”, lanzó Santiago Martínez a los pocos días de golpear con sus puños a su pareja.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.