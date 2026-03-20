El momento que definía toda la temporada finalmente llegó y tuvo un desenlace cargado de emoción. Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef tras imponerse en la final frente a Sofía “la Reini” Gonet, en una gala donde cada detalle fue determinante. Su victoria marcó el cierre del certamen y dejó una escena atravesada por lágrimas, abrazos y palabras sinceras.

La definición se dio luego de un desafío exigente que obligó a los finalistas a desplegar todo lo aprendido a lo largo de la competencia. Ambos llegaron con propuestas sólidas, pero el menú de Ian Lucas terminó inclinando la balanza a su favor frente al jurado.

El participante apostó por una idea con fuerte carga personal, en la que combinó técnica con recuerdos propios. Esa elección fue clave para destacarse en una instancia donde la creatividad y la ejecución eran determinantes para quedarse con el título.

Cuando se anunció el resultado, la reacción fue inmediata. Ian Lucas no pudo contener la emoción y dejó salir todo lo que había acumulado durante el recorrido en el programa. "Conseguí lo que tanto esperé y soñé. Gracias a todos los que creyeron en mí y esto también es para ustedes".

Rodeado por sus seres queridos y sus compañeros, el flamante campeón volvió a tomar la palabra y expresó lo que significó la experiencia para él. "La verdad, es un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Siento que con trabajo y esfuerzo llega todo".

En medio de los festejos, también hubo espacio para reconocer a su rival en la final. Ian Lucas destacó el nivel de Sofía Gonet y valoró el camino que ambos construyeron dentro de la competencia. "Te felicito, sos la número uno, dejaste todo. Me encantó haber compartido esto con vos. Para mí, haber llegado hasta acá ya es ganar la competencia".

La devolución no quedó solo de un lado. Sofía Gonet también eligió reconocer el trabajo del ganador y dejó en claro el respeto que se generó entre ambos. "Sé que practicó un montón y que se lo recontra merece".

Antes de cerrar la noche, Ian Lucas volvió a dirigirse al público que lo acompañó durante todo el programa. "A todos los que nos acompañaron cada noche, gracias a los que creyeron en mí desde un principio: este premio es para ustedes. Los amo". Así, con una mezcla de emoción y gratitud, el influencer selló una final que quedará marcada como uno de los momentos más fuertes del ciclo.