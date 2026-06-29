La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y los medios. La reconocida conductora falleció el 26 de junio, a los 54 años, luego de un violento accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, cuando el vehículo en el que se trasladaba fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

Horas después del trágico episodio, un móvil de C5N llegó hasta el lugar del accidente para recoger testimonios de vecinos y testigos. Allí, un adolescente que presenció la dramática escena contó cómo fueron los instantes posteriores al choque y recordó las últimas palabras que escuchó de Ernestina Pais.

“Yo estaba en mi taller y escuché el golpazo. Salí corriendo y la señora dijo: ‘No me toquen, no me toquen’”, expresó el joven ante las cámaras, todavía impactado por lo ocurrido. Según relató, el estruendo del impacto fue tan fuerte que varios vecinos salieron rápidamente a ver qué había sucedido tras el brutal choque.

El testigo también describió el estado en el que encontró el vehículo tras el choque con el tren. “Salía humo de adentro del auto. Volaron los plásticos”, señaló. Además, explicó que los primeros minutos fueron caóticos y que la asistencia tardó en llegar. “La policía llegó a los 20 o 30 minutos; después llegaron los bomberos, Defensa Civil y la ambulancia”, agregó.

De acuerdo con su relato, una vez que los rescatistas terminaron de trabajar en el lugar comenzó el operativo judicial. “Cuando se fue la ambulancia vino la Policía Científica. Pusieron la carpa y se llevaron el cuerpo”, recordó sobre el procedimiento que se realizó en la escena de la tragedia que terminó con la vida de Ernestina Pais.

El cronista de C5N le preguntó entonces si en ese momento sabía que la víctima era una figura pública tan reconocida. El adolescente respondió con sinceridad: “No, no sabía que era famosa. Primero pensé que era un hombre. Después me enteré de que era una mujer”.

Los últimos que vieron a Ernestina Pais

Sin embargo, el momento más fuerte de la entrevista llegó cuando el joven reconstruyó los últimos segundos de vida de la conductora. “Me dijo ‘no me toquen, no me toquen’. Tenía el cuello hacia abajo y estaba recostada sobre el asiento del acompañante. Dijo ‘no me toquen, no me toquen’, respiró unos segundos y después no respiró más”, contó con visible angustia sobre la muerte de Ernestina Pais.

Por último, el testigo describió cómo quedó el automóvil tras el brutal impacto del Tren de la Costa. “Por el golpe con el que la arrastró el tren, quedó tirada así. El vidrio estaba estallado y tenía las piernas llenas de vidrios”, concluyó sobre la tragedia que terminó con la muerte de Ernestina Pais, una noticia que continúa causando dolor y conmoción.