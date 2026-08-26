La muerte de Dolly Parton generó una profunda conmoción entre los artistas y admiradores que siguieron su extensa trayectoria. Desde la Argentina, Fátima Florez decidió sumarse a las despedidas con un homenaje ligado a su propio trabajo: volvió a ponerse en la piel de la cantante y compartió el resultado en las redes sociales.

En lugar de recurrir únicamente a una fotografía o a un recuerdo de archivo, la humorista preparó un video caracterizada como la reconocida figura del country. La propuesta recuperó la estética llamativa que acompañó a la artista estadounidense durante gran parte de su carrera y que la volvió inmediatamente reconocible alrededor del mundo.

Para construir esa imagen, Fátima Florez utilizó una peluca rubia de gran volumen y un vestuario compuesto por un top azul anudado al frente, una chaqueta corta blanca y azul decorada con estrellas y un short blanco de tiro alto. Cada uno de esos elementos estuvo pensado para recrear el estilo exuberante y personal de Dolly Parton.

El mensaje elegido para acompañar las imágenes fue breve, pero logró condensar el cariño y la admiración de la imitadora. “Eterna Dolly… Te amamos”, escribió Fátima Florez al publicar el video. Sus palabras pusieron el foco en la permanencia de una obra que atravesó generaciones y superó ampliamente los límites de la música country.

La confirmación de la muerte llegó el 25 de agosto de 2026 mediante una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la cantante. Bryan Seaver, sobrino de Dolly Parton, fue el encargado de comunicar la noticia en representación de la familia, tras lo cual comenzaron a multiplicarse los homenajes de distintas personalidades.

Más allá de sus canciones, la artista construyó una presencia reconocida en la televisión, el cine y los negocios. Su estilo, su particular sentido del humor y su trabajo solidario también formaron parte de una identidad pública que se mantuvo vigente durante décadas y que explicó la dimensión internacional alcanzada por las despedidas.

Con su publicación, Fátima Florez eligió rendirle tributo desde el lenguaje que mejor conoce: la transformación artística. La caracterización dejó de funcionar solamente como una imitación y se convirtió en un gesto de afecto hacia Dolly Parton, cuya imagen volvió a cobrar vida por unos instantes en medio del dolor provocado por su partida.