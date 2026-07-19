La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante miles de hinchas que colmaron las tribunas.

Vestida con un conjunto inspirado en los colores de la bandera argentina, la cantante apareció en el centro del campo y entonó las estrofas del Himno mientras los jugadores de la Selección, encabezados por Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni, acompañaban la interpretación con evidente concentración antes del encuentro decisivo.

El estadio ofreció un marco imponente para la ceremonia, con las banderas de ambos países desplegadas sobre el césped y una marcada mayoría de hinchas argentinos en las tribunas, estimada en una proporción cercana al 70% frente al 30% de simpatizantes españoles. Al finalizar la interpretación, el público respondió con un prolongado aplauso.

La presencia de "La Nena de Argentina" en la ceremonia no fue casual. En la previa del partido, la artista reveló en declaraciones a medios nacionales que fueron los propios futbolistas quienes impulsaron su participación. "Los chicos querían que yo cantara el himno", aseguró. La confirmación de su participación se conoció pocas horas antes de la final. María Becerra, que se encontraba en Europa por compromisos laborales, decidió modificar su agenda para viajar a Estados Unidos y ser parte del evento. "Es un honor", expresó antes del encuentro.

Con apenas 26 años, la cantante nacida en Quilmes sumó así un nuevo hito a su carrera artística al representar al país en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo. Su actuación quedó como uno de los momentos más destacados de la ceremonia previa a la definición del Mundial 2026.