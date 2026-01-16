En una edición muy especial por los 60 años del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Nahuel Pennisi se consolidó como una de las figuras centrales del evento que reunió a más de 18 mil personas en el anfiteatro José Hernández.

El artista inició su presentación con la canción "Lágrimas de amor" y luego compartió escenario con Maggie Cullen para interpretar "Si llega a ser tucumana", una emblemática zamba de Miguel Ángel Pérez y Gustavo "Cuchi" Leguizamón. Su show continuó con temas como "Universo Paralelo" y "Mundo", momento en el que Diego Granadé, de La Konga, se sumó para un dúo que emocionó al público.

Para culminar la noche, Luciano Pereyra interpretó "Ahora resulta" y "Una mujer como tú", invitando a Pennisi a sumarse para cantar juntos "Regresa", cerrando así una jornada cargada de música y emociones.

Los que iniciaron la velada calentaron motores para Pennisi

Antes de la actuación principal, Maggie Cullen, La Callejera y Natalia Pastorutti fueron los encargados de abrir la noche, preparando el terreno para las estrellas de la velada.

Nahuel Pennisi destaca en el Festival de Doma y Folklore Jesús María 2026

Sobre su regreso al festival, Nahuel Pennisi expresó su alegría y destacó la importancia de la conexión con el público y la música popular: "El folklore, aunque tiene muchos años, siempre está bueno renovarlo". Además, reveló que actualmente trabaja en un proyecto especial que homenajea a Mercedes Sosa, un desafío que lo entusiasma profundamente.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 continúa con una programación que incluye a destacados referentes del folklore argentino, transmitiéndose en vivo a través de redes sociales y diversos canales de televisión, facilitando el acceso a uno de los eventos musicales más importantes del país.