Julieta Prandi habló de los límites de una pareja al comunicar que se separó de Emanuel Ortega, apenas semanas después de casarse. En una historia de Instagram, la conductora expresó su dolor y dejó una reflexión sobre el lugar que ocupan los acuerdos dentro de una relación que parecía atravesar una nueva etapa.

La referencia “Hay acuerdos que no son negociables” concentró los interrogantes alrededor del mensaje. En el texto, la modelo escribió: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”. No precisó cuáles eran esos acuerdos ni qué situación había llevado a la separación.

El contexto fue el de un matrimonio recién formalizado. Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habían casado por civil el 15 de septiembre en San Isidro, después de una historia que llevaba seis años. Menos de un mes después, el mensaje de la modelo cambió el escenario para una relación que acababa de formalizarse.

Al poner en palabras su decisión, Julieta Prandi se refirió al recorrido compartido: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”. El comunicado presentó la separación como una decisión que tomó ella y que atraviesa con tristeza.

La publicación también explicó por qué eligió hablar en ese momento. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, expresó. Con ese planteo, buscó anticiparse a las versiones que imaginaba que podrían circular sobre su relación con Emanuel Ortega.

Frente a las preguntas que podían surgir, la conductora delimitó lo que estaba dispuesta a compartir: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”. Su pedido acompañó la confirmación de la ruptura y fijó un límite para la exposición de las circunstancias que quedaron dentro de la pareja.

En su reflexión, los papeles del matrimonio quedaron vinculados a una idea más amplia de pareja: cada relación tiene sus propios acuerdos y sus propios límites. La conductora les dio un lugar central al comunicar una decisión dolorosa. Su mensaje puso el foco en esos compromisos íntimos, cuyo valor sostuvo más allá de la firma de un documento.