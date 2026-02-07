La confesión de Ernestina Pais sobre su lucha contra el alcoholismo sacudió al mundo del espectáculo por su crudeza y honestidad. La conductora y actriz decidió poner en palabras una etapa marcada por el dolor, el consumo problemático y la necesidad urgente de ayuda profesional. “Yo bebía llorando”, reconoció, al recordar el punto más bajo de su vida.

El testimonio de Ernestina Pais no solo habla de una adicción, sino también del proceso emocional que la llevó a tocar fondo. Según contó, durante mucho tiempo intentó sostener una imagen de fortaleza mientras por dentro todo se desmoronaba. La dependencia al alcohol se volvió una forma de anestesiar emociones que no sabía cómo gestionar.

En una entrevista en El ejército de la mañana, el ciclo del canal de streaming Bondi, la conductora reveló que su recuperación incluyó una internación prolongada y una instancia judicial que resultó clave. “Yo fui judicializada”, explicó, y detalló que esa medida la obligó a cumplir con un tratamiento que, con el tiempo, terminó agradeciendo.

Lejos de vivir la judicialización como un castigo, Ernestina Pais la definió como una oportunidad de salvación. La internación se extendió durante seis meses y medio, un período en el que accedió a terapias individuales, grupales y vinculares. “Fue un gran lugar, donde empecé a desandar un montón de cosas que no sabía que estaban ahí”, relató.

El impacto del alcoholismo también atravesó a su familia. La conductora confesó que el mayor dolor lo sintió por su hijo y por su madre. “La única vergüenza era por mi hijo, porque tener una mamá internada me parecía un montón”, dijo, aunque destacó que pudo dejarle una enseñanza fundamental.

En ese proceso, Ernestina Pais comprendió que su historia podía transformarse en un mensaje. “Del piso se sale”, aseguró, al contar que los terapeutas la ayudaron a entender que mostrar vulnerabilidad también es una forma de educar y de amar.

La conductora también vinculó su adicción con heridas de la infancia. Reconoció que desde chica le faltaron herramientas emocionales para transitar la frustración y el dolor. “La imposibilidad de transitar la frustración es clave en un adicto”, reflexionó con contundencia.

Hoy, el testimonio de Ernestina Pais se convierte en una referencia para quienes atraviesan situaciones similares. Su mensaje es claro: pedir ayuda a tiempo, aceptar el acompañamiento y animarse a hablar puede ser el primer paso para volver a vivir.