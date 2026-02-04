Murió el Mini de "Duro de Domar": una vida de superación y humor

Este miércoles se conoció la muerte de Juan Carlos Velázquez, el humorista que se hizo popular por interpretar al “Mini” en el ciclo televisivo Duro de Domar, conducido durante años por Roberto Pettinato. La noticia fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen a través de sus redes sociales.

Velázquez tenía 64 años y se encontraba internado tras haber ingresado a una clínica con una neumonía severa. Con el correr de las horas, su estado se agravó y fue trasladado a terapia intensiva.

Según detalló el periodista Juan Etchegoyen, el humorista sufrió un infarto que resultó fatal. “Tenía 64 años. Ingresó a la clínica con una neumonía muy fuerte y al mediodía lo trasladaron a terapia intensiva. Sufrió un infarto y no pudieron hacer nada y falleció”, informó en un mensaje publicado en la red social X.

Una vida marcada por la televisión y la superación

Juan Carlos Velázquez había nacido en Paraguay y llegó a la Argentina hace aproximadamente 50 años. En distintas entrevistas contó que durante su infancia y adolescencia sufrió bullying por su estatura, una situación que impactó de forma profunda en su autoestima.

A los 24 años, según relató, encontró contención en la fe y comenzó a asistir a la Iglesia Pentecostal de Béccar, experiencia que describió como un punto de inflexión en su vida personal.

El casting que cambió su destino

Fue en esa etapa cuando una vecina lo llevó a un casting televisivo que marcaría el inicio de su carrera artística. A partir de allí comenzó a ser convocado por distintos programas de la televisión argentina, hasta alcanzar su mayor popularidad en Duro de Domar.

El ciclo, que pasó por América TV, eltrece y El Nueve, se consolidó como uno de los programas políticos y de humor más influyentes de su época. En ese espacio, Velázquez realizó imitaciones de figuras públicas en versión “Mini”, un recurso humorístico que se volvió su sello.

Más de una década en Duro de Domar

Juan Carlos Velázquez trabajó alrededor de 15 años en Duro de Domar, compartiendo pantalla con figuras como Roberto Pettinato y formando parte de un elenco que marcó una etapa de la televisión argentina.

Con el paso del tiempo, su estilo fue retomado por otros humoristas. Actualmente, Leo Raft realiza imitaciones similares en el programa Bendita, como homenaje al personaje que Velázquez popularizó.

Desempleo, dificultades económicas y últimas apariciones

En 2021 trascendió que Velázquez se encontraba sin trabajo estable, pese a haber participado en programas conducidos por figuras como Mauro Viale y Lucho Avilés. Su última experiencia televisiva regular había sido en Polémica en el Bar en 2017.

Ante la falta de convocatorias, el humorista debió utilizar sus ahorros para subsistir y buscar otras alternativas laborales. En entrevistas contó que vendía lámparas y artículos eléctricos para comercios, kioscos y supermercados, y que se había mudado nuevamente a vivir con su madre y sus hermanos.

Su última aparición pública fue en diciembre, cuando participó en Bendita, realizando imitaciones junto a Leo Raft.

Problemas de salud y antecedentes cardíacos

En 2024, Juan Carlos Velázquez fue internado de urgencia en el Hospital San Isidro. Desde allí se comunicó con Juan Etchegoyen para contar que había sido sometido a una intervención para destapar una arteria.

En esa oportunidad, el humorista reveló que ya tenía colocados seis stents como resultado de intervenciones cardíacas previas, un dato que daba cuenta de un cuadro de salud delicado.