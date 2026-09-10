El sonido de una alarma puso a Juana Repetto ante una urgencia que no esperaba vivir con su bebé en brazos. Un incendio en el edificio donde se encontraba con Timoteo obligó a evacuar el lugar y la llevó a bajar por las escaleras entre otras personas que también intentaban salir. Después, ya a salvo, contó lo ocurrido en sus redes.

"Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo", relató la actriz al reconstruir la salida. En medio del desconcierto, tuvo que desplazarse con su hijo mientras se desalojaba el inmueble. La intensidad del sonido y la cantidad de gente que buscaba abandonar el edificio fueron parte de una escena que describió todavía movilizada por el susto.

Desde una cafetería, acompañada por otras mujeres que habían atravesado la evacuación, explicó qué había provocado semejante movimiento: "Se incendió el edificio". Para entonces, Juana Repetto y el pequeño estaban fuera de peligro. Ese lugar fue el escenario desde el que pudo contarles a sus seguidores lo que había pasado, una vez que ambos habían logrado salir del inmueble afectado.

Hasta que se produjo la emergencia, madre e hijo estaban participando de una producción fotográfica. La jornada quedó interrumpida por la necesidad de abandonar el edificio de inmediato, sin completar los preparativos de la sesión. Ese detalle apareció después en su publicación, cuando mostró cómo había quedado al salir: la urgencia por ponerse a resguardo no le había dado tiempo para nada más.

En el video que compartió horas más tarde, el temblor y los nervios de Juana Repetto seguían siendo visibles. A ese registro le sumó una descripción del ambiente y una aclaración para quienes pudieran preocuparse por ellos: "Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas. Estamos bien". La referencia a la multitud formó parte de su propio relato sobre el desalojo.

La tranquilidad de haber salido con Timoteo convivía todavía con el impacto de esos minutos. Al mostrarse después de la evacuación, la influencer dejó ver cuánto le había costado atravesar la emergencia con su hijo más chico a cuestas. Su mensaje permitió confirmar que los dos estaban a salvo, aunque, frente a cámara, todavía no había conseguido sacarse de encima el susto.