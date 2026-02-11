El reconocido Marcos Giles decidió salir de la comodidad de su estudio en Buenos Aires para emprender una travesía que ya está dando que hablar en redes sociales. Con mochila al hombro y celular en mano, el influencer arrancó su viaje rumbo a Bariloche, transmitiendo cada instante en vivo para que su comunidad lo acompañe kilómetro a kilómetro.

La propuesta de Marcos Giles no es simplemente recorrer la ruta haciendo dedo. El creador de contenido convirtió esta experiencia en un streaming solidario que mantiene en vilo a miles de seguidores. Desde la salida de la ciudad hasta las primeras paradas en la ruta, todo se vive en directo, con encuentros inesperados, charlas espontáneas y paisajes imponentes del sur argentino.

Pero detrás de esta aventura hay un objetivo claro y contundente. Todo lo que se recaude durante las transmisiones será destinado íntegramente a colaborar con la recuperación de las zonas afectadas por los incendios en la Patagonia. El propio Marcos Giles lo expresó con emoción: "No es solo viajar, es ayudar a que nuestro sur vuelva a brillar".

La respuesta del público no tardó en llegar. La comunidad del streamer se mostró activa, participando con donaciones y mensajes de apoyo constantes. Cada aporte suma para la reconstrucción de los sectores golpeados por el fuego, una problemática que en los últimos meses afectó a distintas localidades patagónicas.

Uno de los momentos más virales del inicio del recorrido ocurrió cuando Marcos Giles consiguió que un conductor lo levantara en la ruta. De manera inesperada, el hombre venía escuchando "Favorita" de Ángela Torres, lo que generó una conexión instantánea. Entre risas y complicidad, terminaron cantando y bailando al costado del camino, dejando una postal cargada de energía positiva.

Ese episodio reflejó el espíritu del viaje: encuentros genuinos, buena onda y solidaridad. Marcos Giles aprovecha cada interacción para recordar el propósito de su travesía y agradecer a quienes colaboran desde el otro lado de la pantalla.

Con destino final en Bariloche, el streamer promete seguir compartiendo cada tramo del recorrido. Mientras suma kilómetros y anécdotas, Marcos Giles demuestra que las redes sociales también pueden ser una herramienta poderosa para ayudar a la Patagonia en uno de sus momentos más difíciles.