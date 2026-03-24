No era un programa más y el tono lo dejó claro desde el inicio. Nico Occhiato rompió con su estilo habitual y decidió tomar la palabra en una fecha que atraviesa a todo el país. En el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, el conductor eligió frenar la dinámica del ciclo y dejar un mensaje que generó sorpresa entre su audiencia.

El gesto no pasó desapercibido, sobre todo porque el conductor suele mantener su programa alejado de este tipo de temáticas. Acostumbrado a un contenido más ligado al entretenimiento, su intervención marcó un quiebre en la lógica del ciclo y dejó en evidencia una decisión consciente.

Durante la emisión, puso el foco en el valor de la memoria y en cómo ese pasado impacta directamente en el presente. El fuerte mensaje de Nico Occhiato por los 50 años del golpe puso en primer plano la importancia de la memoria y la defensa de la democracia. Con palabras claras, recordó que las libertades actuales son fruto de un proceso histórico que debe ser valorado y protegido. Además, destacó el valor del recordar para que estas situaciones no vuelvan a suceder.

Para bajar esa idea a lo cotidiano, el conductor apeló a ejemplos concretos y explicó: “Por ejemplo este programa no lo podríamos hacer tan libremente y por ahí correríamos peligro de hacer esto. Por ahí no podrías juntarte a tomar una cerveza con tus amigos en la vereda, por ahí no podrías ir a un recital tranquilo, eso pasaba hace 50 años”.

En ese mismo sentido, Nico Occhiato remarcó la responsabilidad de no esquivar el tema y sostuvo: “Desde Nadie dice Nada creemos que la democracia se construye y se defiende todos los días. Y desde nuestro lugar, obviamente, nos toca hacer este programa, no podemos no decir nada, porque creo que recordar lo que pasó es muy importante para que no nos vuelva a pasar”.

La reflexión no quedó solo en palabras, sino que también se sostuvo en una idea central que atravesó todo el mensaje. En ese marco, afirmó: “Hoy acá desde Nadie dice Nada esta es nuestra forma de mantener la memoria viva, para que haya verdad y haya Justicia”.

El momento tuvo además un complemento musical que terminó de reforzar el clima de la mano de Ángela Torres, que cantó Como la cigarra. En el estudio, la interpretación de un clásico cargado de significado sumó emoción a una emisión distinta, donde el entretenimiento cedió lugar a la reflexión.

“Es un honor estar cantando este tema acá hoy”, se escuchó en ese tramo final por parte de Ángela Torres, cerrando una intervención que se salió de lo habitual y que dejó al conductor en un lugar poco frecuente dentro de su propio programa.