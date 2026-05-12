La transmisión de Sería increíble, el ciclo de Olga encabezado por Nati Jota, quedó envuelta en una fuerte tensión luego de un inesperado cruce con el divulgador científico Estanislao Bachrach. Lo que comenzó como una charla relajada sobre hábitos y salud terminó con una escena incómoda que rápidamente explotó en redes sociales.

Todo ocurrió cuando la conductora le hizo una consulta vinculada a los efectos del alcohol y la serotonina. Lejos de desarrollar una explicación extensa, el especialista respondió con un escueto “no lo sé”, algo que sorprendió a la influencer y al resto del equipo que estaba al aire.

Fiel a su estilo irónico, Nati Jota reaccionó inmediatamente con una frase cargada de humor ácido: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”. Aunque en un principio el comentario pareció una broma, el clima comenzó a ponerse cada vez más tenso dentro del estudio.

Minutos después, la situación escaló aún más cuando la conductora le marcó cierta incomodidad por la manera en que respondía las preguntas. “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”, lanzó ella frente a todos, dejando en evidencia el malestar que se había generado durante la entrevista.

Fue entonces cuando Estanislao Bachrach respondió con una frase que no cayó nada bien y que rápidamente se viralizó. “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo... con tal de no decir ‘no sé’”, disparó el divulgador, provocando sorpresa entre quienes estaban presentes en el estudio.

El comentario generó un silencio incómodo y un evidente cambio en el ambiente del programa. Intentando bajar la tensión, Bachrach aclaró: “Es un chiste, la columna es tuya”. Sin embargo, la explicación no alcanzó para desactivar el mal momento que ya se había instalado en el aire.

Nati Jota ¿Se desubicó con un invitado?

Lejos de dejar pasar la situación, Nati Jota decidió ponerle fin al segmento con una frase contundente. “Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”, expresó la conductora mientras el resto del equipo intentaba distender el momento.

Entre ellos apareció Toto Kirzner, quien buscó relajar la situación con algunos comentarios, aunque no logró modificar el clima que ya dominaba el estudio. Finalmente, la influencer cerró definitivamente la charla: “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”, dijo mientras Estanislao Bachrach se quitaba los auriculares y abandonaba la transmisión.