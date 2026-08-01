La denuncia contra Thiago Medina continúa generando un fuerte impacto. Luego de que se conociera la acusación por presunto abuso presentada por una de sus primas, la joven decidió contar públicamente su versión de los hechos y aseguró que convivió durante años con el dolor y el silencio. Según relató, el episodio habría ocurrido cuando ella tenía 12 años y el ex participante de Gran Hermano tenía 17.

Mientras la causa avanza en la Justicia, Thiago Medina respondió a través de un comunicado en el que rechazó de manera contundente las acusaciones. “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”, manifestó el influencer, quien también sostuvo su intención de defenderse por las vías legales correspondientes.

En una entrevista con LAM, la denunciante recordó cómo habría sucedido el hecho que marcó su vida. “Yo estaba acostada en mi pieza y Thiago estaba con mi hermano, estaban jugando a los juegos, él viene, se mete a mi cama y me empieza a tocar. Yo no lo conté en ese momento porque me dijo que se iba a armar mucho quilombo en la familia”, expresó.

La joven explicó que guardó silencio durante varios años porque no encontraba la fuerza para hablar. “Yo me callé un montón de tiempo, hasta los 15, que lo pude contar, porque estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza”, fue informada de la situación.

“Thiago llamó a mi mamá, que es su madrina, a la pieza y le dijo que, por favor, la perdone. Ella le dijo que no lo podía perdonar. Brisa, que estaba conmigo, me dijo: ‘Prima, yo voy a estar con vos. Te voy a apoyar. Después vino Camila, unos días después vino, y les empezó a llenar la cabeza, diciéndole que era todo mentira”, aseguró.

La prima de Thiago Medina rompió el silencio

Otro de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando aseguró que la situación era conocida por muchas personas de su entorno. “En el barrio todos lo saben. Los amenazaban con contar lo que había pasado conmigo. El año pasado, cuando la apuñalaron a ella, esa misma gente es la que los amenazaba con contarlo”, afirmó.

Finalmente, explicó cuál es el objetivo que persigue al hacer pública la denuncia. “No sé si va a ir preso o qué, pero que sepan qué clase de persona es. Porque tiene dos hijas y no me gustaría que les pase lo mismo. Yo no tengo miedo, pero me pongo mal por lo que pasa, que digan que estoy mintiendo. Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento”, concluyó entre lágrimas.