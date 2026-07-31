La figura de Thiago Medina quedó envuelta en una delicada situación judicial luego de que una prima del exparticipante de Gran Hermano presentara una denuncia por un presunto abuso sexual. La joven, de 19 años, aseguró que el episodio denunciado ocurrió varios años atrás, cuando ella tenía 12 años y el influencer 17. Hasta el momento, Thiago Medina no realizó declaraciones públicas sobre la acusación.

La denuncia fue radicada este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino y dio inicio a una investigación que ahora continuará en la Justicia bonaerense. Según trascendió, la denunciante decidió impulsar la acción penal, aunque en esta instancia no solicitó medidas cautelares contra Thiago Medina.

La información se conoció durante una emisión de LAM, donde la periodista Pilar Smith brindó los primeros detalles del expediente. Allí explicó que la presentación fue realizada por la joven y recordó que, según su relato, el hecho denunciado habría ocurrido cuando ella tenía apenas 12 años.

De acuerdo con la información difundida, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. Además, interviene la Secretaría de la Mujer de La Matanza, organismo que acompaña las actuaciones vinculadas a este tipo de denuncias.

Durante el programa también se difundió parte del testimonio que la joven incorporó a la denuncia. Allí describió el contexto en el que, según su versión, ocurrió el episodio que motivó la presentación judicial contra Thiago Medina.

Thiago Medina recibió una fuerte acusación

"Fue una noche en la que Thiago se quedó a dormir en mi casa. Él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo en mi pieza mirando tele. En ese momento, él vino y se acostó conmigo. Ahí pasó todo. Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío", expresó la denunciante, según fue leído durante la emisión televisiva.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial. La Fiscalía deberá reunir las pruebas que considere pertinentes, analizar los testimonios y definir las medidas procesales que correspondan para esclarecer los hechos denunciados. En esta instancia, la denuncia representa una acusación que aún no ha sido probada judicialmente.