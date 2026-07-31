La situación judicial que involucra a Thiago Medina tomó estado público en las últimas horas luego de que una joven, identificada como una de sus primas, presentara una denuncia por presunto abuso sexual. Mientras la investigación comenzó a avanzar en la Justicia, el ex participante de Gran Hermano decidió romper el silencio y respondió a las acusaciones, asegurando que son completamente falsas.

La presentación fue realizada el jueves por la tarde en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la denuncia, la joven sostuvo que el episodio habría ocurrido cuando era menor de edad, durante una visita familiar. Según el escrito, denunció que sufrió tocamientos por debajo de la ropa mientras descansaba en una habitación.

La causa quedó radicada en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, y también interviene la Secretaría de la Mujer del municipio de La Matanza. En la denuncia se solicitó el inicio de la acción penal, aunque no fueron requeridas medidas cautelares contra el ex concursante del reality.

Luego de que la noticia trascendiera públicamente, Thiago Medina eligió responder a través de la periodista Pilar Smith, quien reveló el contenido de la conversación que mantuvo con él durante una emisión de LAM. Allí dejó en claro su postura frente a la acusación.

"Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así", fue la frase que, según Pilar Smith, le transmitió el ex participante de Gran Hermano. Hasta el momento, el joven no realizó publicaciones en sus redes sociales ni difundió un comunicado oficial.

En paralelo, el periodista Matías González dio a conocer un audio enviado por la denunciante, en el que explicó por qué decidió hacer pública la situación varios años después. "Cuando esto pasó yo tenía 12 años y me animé a contárselo a mi familia a los 15", expresó en ese mensaje.

Thiago Medina respondió a la grave denuncia

La joven también afirmó que, cuando habló con sus familiares, no obtuvo el apoyo esperado. "Con mi familia fuimos a la casa de la familia de Thiago a contar esto y se encargaron de divulgar por todos lados que yo mentía", aseguró. Además, sostuvo que el ex participante habría intentado justificar lo ocurrido diciendo que ella quería mantener una relación con él.

Mientras tanto, la investigación continúa en el ámbito judicial y serán las actuaciones de la Justicia las que determinen cómo avanza el expediente. Por un lado, Thiago Medina rechaza de manera categórica las acusaciones; por el otro, la denunciante mantiene su versión dentro del proceso, que permanece en etapa de investigación.