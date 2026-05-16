El recuerdo de Blanca Vicuña volvió a movilizar profundamente a Pampita este 15 de mayo, fecha en la que su hija habría celebrado sus 20 años. Como cada año, la conductora decidió homenajearla con un ritual muy especial junto a familiares y seres queridos, pero un inesperado detalle terminó generando impacto entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Pampita mostró imágenes de la tradicional suelta de globos blancos que realiza para recordar a su hija. El momento, cargado de emoción y silencio, se convirtió rápidamente en tema de conversación por una escena que muchos interpretaron como una señal espiritual.

Mientras los globos comenzaban a elevarse hacia el cielo, apareció un globo negro con forma de animal que quedó suspendido entre todos los demás. El objeto llamó inmediatamente la atención de la modelo, quien decidió compartir su interpretación con una frase que emocionó a miles de personas.

“Hay señales que no se buscan. ¡Llegan!”, escribió Carolina Ardohain sobre el video que publicó en sus redes sociales. La frase acompañó las imágenes del instante exacto en el que el globo oscuro parecía mantenerse flotando mientras el resto seguía ascendiendo.

La publicación generó una enorme repercusión entre los seguidores de Pampita, quienes dejaron cientos de mensajes de cariño, apoyo y acompañamiento. Muchos usuarios coincidieron en que se trató de una especie de mensaje simbólico relacionado con Blanca, fallecida en 2012.

A lo largo de los años, la modelo habló en distintas oportunidades sobre la importancia de mantener vivo el recuerdo de su hija mediante pequeños rituales familiares. Cada aniversario suele convertirse en una jornada muy especial para todo su entorno, marcada por la emoción y la reflexión.

Pampita recordó a Blanca Vicuña

Por su parte, Benjamín Vicuña también decidió homenajear públicamente a su hija en una fecha tan significativa. El actor compartió una profunda carta abierta donde expresó el amor eterno que siente por Blanca y cómo aprendió a convivir con el dolor a través del tiempo.

El cumpleaños número 20 de Blanca Vicuña volvió a unir emocionalmente a la familia y también a miles de seguidores que acompañan a Pampita y Benjamín Vicuña desde hace años. Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes afectuosos y recuerdos dedicados a la joven.