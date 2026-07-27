Benjamín Vicuña regresó a uno de sus destinos favoritos para hacer una pausa en medio de sus compromisos profesionales. El actor viajó a Villa La Angostura junto a sus hijos y su pareja, Anita Espasandin, para disfrutar de unas vacaciones de invierno en un entorno privilegiado, donde la nieve y los paisajes patagónicos fueron los grandes protagonistas de la escapada familiar.

Como suele hacer en cada temporada invernal, el artista compartió con sus seguidores distintos momentos del viaje a través de sus redes sociales. En las publicaciones se pudieron ver postales de jornadas al aire libre, caminatas entre los bosques y actividades en el Cerro Bayo, uno de los centros de esquí más reconocidos de la región, elegido cada año por miles de turistas.

Pero más allá de las imágenes familiares, hubo un detalle que despertó la curiosidad de muchos: el exclusivo alojamiento donde decidió hospedarse. Benjamín Vicuña eligió Las Balsas Relais & Châteaux, un hotel boutique de alta gama ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi, reconocido por combinar privacidad, confort y una propuesta de lujo en plena naturaleza.

Vacaciones de ensueño en Villa la Angostura

Vacaciones de ensueño en Villa la Angostura

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El establecimiento se encuentra dentro de una reserva privada de 17 hectáreas y se distingue por su clásica fachada azul y una arquitectura que respeta el estilo patagónico, con piedra y madera como materiales predominantes. Sus grandes ventanales permiten contemplar el paisaje desde prácticamente todos los ambientes, convirtiendo al entorno en parte de la experiencia.

Durante esta estadía, el actor habría optado por una de las exclusivas Lakeview Villas, espacios de aproximadamente 120 metros cuadrados diseñados para quienes buscan máxima comodidad. Cada unidad dispone de un amplio living, dormitorio independiente, terraza con deck y una vista privilegiada hacia el lago, además de servicios pensados para una estadía de primer nivel.

El hotel también se destaca por su propuesta de bienestar. Los huéspedes pueden relajarse en un completo spa que incluye piscinas climatizadas, sectores de descanso, tratamientos corporales, masajes y clases de yoga, una alternativa ideal para recuperarse después de una intensa jornada de esquí o de recorrer los paisajes nevados de Villa La Angostura.

Vacaciones de ensueño en Villa la Angostura

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La experiencia se completa con una destacada oferta gastronómica basada en productos regionales. El restaurante apuesta por la filosofía slow food, utilizando ingredientes de la Patagonia para elaborar platos que combinan sabores tradicionales con técnicas de cocina contemporánea, una propuesta que se convirtió en otro de los grandes atractivos del lugar.

A lo largo de sus vacaciones, Benjamín Vicuña compartió imágenes de desayunos con vista al lago Nahuel Huapi, caminatas por los senderos del complejo y momentos junto a sus hijos, reafirmando una vez más su elección por Villa La Angostura como uno de sus refugios preferidos para desconectarse de la rutina y disfrutar del invierno en familia.

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