La salida de Yipio Pintos de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más sensibles de esta edición del reality de Telefe. La participante uruguaya tuvo que abandonar la competencia de manera repentina luego de recibir un mensaje familiar que la obligó a regresar a su país.

Todo ocurrió cuando el Big la llamó al confesionario y le comunicó un pedido urgente realizado por su pareja. Según le informaron, su mamá estaba atravesando un delicado cuadro de salud y necesitaba asistencia inmediata en Uruguay. La noticia golpeó de lleno a la participante, que no pudo contener las lágrimas.

“Me voy. Me tengo que ir. Mi mamá me necesita. Está enferma y me necesita. Mi pareja escribió para que por favor fuera porque mi mamá está mal”, expresó Yipio Pintos apenas salió del confesionario, completamente quebrada frente a Manuel Ibero y el resto de los jugadores.

La escena generó una fuerte reacción emocional dentro de la casa. Incluso Jennifer “Pincoya” Galvarini, quien había tenido varios cruces con la uruguaya durante el juego, dejó de lado cualquier diferencia para abrazarla en medio del llanto. “Vas a volver a verla, tranquila. Andá con tu mamá”, le dijo mientras intentaba contenerla.

En las redes sociales, miles de seguidores del programa manifestaron su tristeza por la salida de Yipio Pintos y destacaron el clima de compañerismo que se vivió en una noche cargada de emoción. Sin embargo, horas después comenzó a circular una versión completamente diferente que revolucionó al fandom del reality.

El periodista Fede Flowers reveló en las últimas horas una información que habría surgido desde un streaming uruguayo dedicado a seguir el día a día de Gran Hermano 2026. Allí deslizaron que la verdadera razón detrás de la salida no tendría relación con la salud de la madre de la participante.

"Tengo data desde Uruguay sobre la salida de Yipio. Me dicen que la mamá de la participante está bien, que fue una estrategia del novio y mintió para sacarla de la casa", sostuvo el conductor, dejando entrever que habría existido una estrategia externa para alejar a la jugadora del programa.

Finalmente, lanzaron una frase que explotó en redes sociales: “El novio la quiere sacar de Gran Hermano, esa es la verdad oculta que nadie quiere decir. El novio de Yipio no quiere que esté más en Gran Hermano”. Mientras tanto, desde la producción de Telefe no dieron detalles extra sobre la situación y el misterio sigue creciendo.