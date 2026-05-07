La gala de nominación de Gran Hermano cambió de clima cuando Yisela Yipio Pintos fue llamada al confesionario para recibir una información del exterior. La participante uruguaya se enteró de una situación vinculada a la salud de su mamá y, entre lágrimas, tomó la decisión de abandonar la casa.

Santiago del Moro había anticipado al comienzo del programa que Yipio iba a recibir una noticia familiar y que la continuidad dentro del reality quedaría en sus manos. La situación generó incertidumbre porque el aislamiento del juego solo se rompe ante casos puntuales, cuando algo externo obliga a poner por delante la vida personal.

Ya dentro del confesionario, la voz de Gran Hermano le explicó el motivo del llamado. "Tomá asiento, Yipio vos sabes que estoy en permanente contacto con todos los familiares de ustedes", comenzó, antes de darle el dato que terminaría cambiando su paso por el programa.

El mensaje había llegado por parte de su pareja, quien advirtió sobre el estado de salud de la mamá de la participante. "Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías antes de ingresar a la casa, y él me manifiesta que quiere que salgas de la casa, no es nada grave", le comunicaron desde la producción.

La respuesta de Yisela Yipio Pintos fue inmediata y mostró que, más allá de la oportunidad que representaba el reality, su prioridad estaba afuera. "Si, porque no tengo otra opción, porque mi mamá está sola y esta mi pareja haciéndose cargo", expresó, visiblemente afectada por la noticia y por la responsabilidad familiar que sentía en ese momento.

Con la decisión ya tomada, la uruguaya cerró su paso por el programa con una despedida cargada de angustia. "Con todo el dolor del mundo decido irme. Gracias por la oportunidad y perdón, pero tengo cosas importantes afuera y una de ellas es mi mamá. Tremenda oportunidad", dijo antes de regresar a la casa para contarles a sus compañeros lo que estaba ocurriendo.

El anuncio golpeó de lleno en el resto de los participantes, que la abrazaron y le dieron palabras de apoyo antes de su salida. Yipio se fue por la puerta grande, en una despedida inesperada que dejó al juego en pausa por unos minutos y mostró cómo una noticia familiar puede cambiarlo todo dentro de Gran Hermano.