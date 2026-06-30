La historia entre Homero Pettinato y Sofía Gonet volvió a generar repercusión en las redes y en los programas de espectáculos luego de que apareciera un video que alimentó con fuerza las versiones de reconciliación. Después de semanas de distancia y declaraciones cruzadas, ambos fueron vistos nuevamente juntos y muy cercanos.

La información salió a la luz en el programa Bondi Live, donde Pepe Ochoa contó detalles del supuesto reencuentro entre el conductor y la influencer. Según explicó al aire, la pareja habría retomado el contacto en privado y ya no escondería la buena relación que mantienen actualmente.

“No voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato”, expresó Pepe Ochoa, sorprendiendo a todos en el estudio con la información.

Para sostener la versión, el panelista mostró un breve video en vivo. En las imágenes se puede ver a Sofía Gonet y a Homero Pettinato juntos en plena calle mientras aguardaban la llegada de un vehículo. Aunque el material no confirma formalmente una vuelta amorosa, sí deja en evidencia la cercanía y complicidad entre ambos.

La repercusión no tardó en explotar en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular con una posible segunda oportunidad para la pareja. El vínculo entre ambos había terminado hace un tiempo en medio de fuertes rumores, indirectas y varios cruces mediáticos que expusieron el desgaste de la relación.

Tras la separación, Homero Pettinato había reconocido públicamente que seguía enamorado de Sofía Gonet, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento futuro. Ella, en cambio, se había mostrado mucho más distante y enfocada en sus proyectos personales, dando a entender que la historia estaba terminada.

¿Se acerca la reconciliación?

Sin embargo, el reciente encuentro cambió por completo el escenario. Las imágenes difundidas por Bondi Live generaron dudas entre sus seguidores, quienes comenzaron a analizar cada gesto de la pareja para intentar descubrir si efectivamente decidieron volver a apostar al amor.

Por ahora, ni Sofía Gonet ni Homero Pettinato hicieron declaraciones sobre el tema. Aun así, el video presentado por Pepe Ochoa se convirtió en la prueba más fuerte de una posible reconciliación que ya es tema central en el mundo del espectáculo.