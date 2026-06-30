Marcela Tauro decidió frenar el silencio y pedir disculpas en vivo después de la fuerte polémica que generaron sus dichos en la radio. La periodista se mostró quebrada en Intrusos y reconoció que sus palabras fueron repudiables, aunque aseguró que quiso expresar exactamente lo contrario.

La controversia había comenzado en El club del Moro, cuando lanzó una frase que provocó críticas inmediatas en redes sociales: “Todas las guerras son calamidades, los descubrimientos, todo, porque sino no estaríamos acá tampoco. No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, hay que honrarlos, porque sino no te va bien en la vida”.

Frente al impacto que tomó el recorte, la panelista pidió la palabra en el ciclo de América TV para hacerse cargo de lo ocurrido. "Estábamos hablando hoy en la radio con Santiago del Moro y se viralizó algo que yo dije que fue un horror y obviamente quise decir lo contrario", comenzó, visiblemente afectada.

El descargo continuó con una admisión directa del error. "Cuando lo escuché fue aún peor porque querés por ahí querés decir una cosa y decís otra y no está bien lo que dije", reconoció. Luego agregó: "Me parece que lo mejor es dar la cara frente a cámara porque me conocen hace 40 años y quiero pedir disculpas, es un horror lo que dije y salió al aire".

Marcela Tauro insistió en que no piensa aquello que se interpretó de sus palabras y puso el foco en las personas que pudieron sentirse heridas. "No pienso eso obviamente, no quiero ni repetir la palabra porque me hace mal y sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación les quiero pedir disculpas que se han sentido mal obviamente y el dolor que les removí otra vez", expresó.

Entre lágrimas, Marcela Tauro remarcó que eligió hablar frente a cámara para intentar reparar el daño. "Soy muy transparente, me equivoqué y pido disculpas. Quise hacerlo en cámara porque acá se transmite con los ojos y gestos lo que yo quiero decir, que es pedir perdón. Reparo en todo, busqué sanar también para que mi hijo no heredara cosas que la madre trae, entonces me parece bueno pedir disculpas".

Después del descargo, Rodrigo Lussich acompañó el pedido de disculpas, pero subrayó la gravedad de lo ocurrido. "Sos historia de Intrusos, nos pareció un horror por supuesto y nos parecía lo más sano que tengas el espacio para mirar a la cara a la gente y ofrecer las disculpas y entendiendo la gravedad de lo dicho porque eso no se puede cambiar, ya está dicho. Pero sí lo que nosotros creemos que es importante es la reparación: cuando uno se equivoca tiene que reparar lo más rápido posible y el hecho de pedirle disculpas a la gente es reparar en tu propio error".