En medio de un fuerte escándalo, Eugenia Ruiz decidió hablar públicamente sobre la denuncia por violencia de género que involucra a su hermano Fernando Ruiz, un caso que generó gran repercusión tanto en el ambiente mediático como en redes sociales.

La exparticipante de Gran Hermano eligió el programa LAM para dar su versión y fue contundente desde el inicio: “Respecto a mi hermano, sí, lamentablemente tiene una denuncia por violencia de género y está detenido en calidad de imputado. Y como sucede en estos casos, a priori siempre hay que creerle a la mujer”.

A pesar de la gravedad del caso, Eugenia Ruiz marcó un límite claro respecto a su intervención: “Yo del tema legal no voy a hablar, porque básicamente no sé nada”, sostuvo, evitando profundizar en la causa judicial que enfrenta su familiar.

Sin embargo, la panelista sí decidió exponer un aspecto clave de la vida personal de su hermano: “Mi hermano tiene un consumo problemático. Mi hermano es adicto a las drogas, más precisamente al alcohol y a la cocaína. Las cosas como son”, afirmó con crudeza.

Visiblemente afectada, Eugenia Ruiz también se refirió al impacto que la situación tuvo en su familia: “Es un tema doloroso, sobre todo para mis padres, que son dos personas honorables. Por suerte, esta situación no les ha caído como un baldazo de agua fría”.

En ese sentido, reveló que no se trató de un hecho inesperado: “Este verano con mi hermana dijimos ‘basta, dejemos de negar esta situación’. Nos juntamos y tuvimos una entrevista con un psicólogo especialista en adicciones”, contó, dando cuenta de un proceso previo.

Además, compartió una reflexión que evidencia la gravedad del problema: “Como nos dijo el profesional, el adicto tiene tres caminos: si no se trata, termina hospitalizado, preso o muerto. Y para salir, tiene que tocar fondo”, expresó.

Por su parte, el periodista Fede Flowers informó que Fernando Ruiz fue detenido en Santiago del Estero y enfrenta acusaciones por violencia psicológica, física y sexual contra su pareja. La causa, que ya está judicializada, incluye testimonios y denuncias que profundizan el impacto del caso en el entorno de Eugenia Ruiz.