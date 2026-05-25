La desaparición de la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli sigue generando repercusión y en las últimas horas el conductor decidió hablar públicamente sobre el tema. Después de varias especulaciones en redes sociales, el empresario confirmó que todavía no tiene certezas sobre qué ocurrió con su perfil, donde acumulaba más de 15 millones de seguidores.

Todo comenzó cuando usuarios notaron que la cuenta oficial de Marcelo Tinelli había dejado de aparecer en la plataforma. La noticia rápidamente se viralizó y fue el periodista Fede Flowers quien expuso la situación en sus redes sociales. “Le cerraron la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli”, escribió, generando sorpresa entre miles de seguidores.

En medio del revuelo, el conductor finalmente dio su versión y explicó que todavía está intentando entender qué pasó. “Me dicen que puede ser un hackeo”, expresó Marcelo Tinelli, dejando abierta la posibilidad de que terceros hayan intervenido sobre su perfil oficial. La frase rápidamente se replicó en redes y alimentó todo tipo de teorías.

Según trascendió, una de las últimas historias publicadas por el conductor estaba vinculada a los festejos de Belgrano de Córdoba, situación que también despertó comentarios y especulaciones. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que relacione esa publicación con la caída de la cuenta.

La preocupación de Marcelo Tinelli no es menor, ya que su perfil era uno de los más importantes del espectáculo argentino. Allí compartía momentos familiares, contenido laboral, opiniones sobre fútbol y distintos proyectos vinculados a la televisión y al streaming. Por eso, perder una comunidad de millones de seguidores representa un fuerte impacto digital.

Mientras tanto, el entorno del conductor ya estaría trabajando para intentar recuperar la cuenta cuanto antes. En paralelo, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse si abrirá un nuevo perfil temporal mientras se resuelve el conflicto con Instagram.

El caso también generó debate sobre la seguridad en redes sociales y los problemas que enfrentan las figuras públicas con posibles hackeos o bloqueos inesperados. En varias oportunidades, celebridades argentinas e internacionales denunciaron situaciones similares y algunas tardaron semanas en recuperar sus perfiles.

Por ahora, el misterio alrededor de la cuenta de Marcelo Tinelli continúa sin resolverse. Aunque la hipótesis del hackeo gana fuerza tras sus declaraciones, todavía no hay confirmación oficial sobre qué ocurrió realmente con uno de los perfiles más populares de la Argentina.