La segunda mitad de julio ya está en marcha y, para transitar lo que queda del mes con la mejor guía astral, llegan las predicciones de Jimena La Torre. En un análisis signo por signo, la reconocida astróloga anticipa las energías disponibles y comparte su horóscopo detallado para encarar con fuerza la recta final de este ciclo.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: La Luna en Libra activa el deseo de compartir y construir acuerdos en el amor. Escuchar al otro sin perder tu esencia permitirá fortalecer una relación y recuperar la armonía entre ambos.

Tauro: La Luna en Libra despierta tu lado más romántico y te invita a disfrutar del amor sin tantas exigencias. Un gesto sincero puede renovar la complicidad y acercarte mucho más a quien amas.

Géminis: La Luna en Libra favorece el romance, las conversaciones y los encuentros especiales. Tu encanto natural aumenta y una conexión puede avanzar si expresas con claridad todo lo que sientes.

Cáncer: La Luna en Libra te invita a buscar equilibrio entre tus necesidades y las de quien amas. Una conversación tranquila ayudará a resolver diferencias y devolverá mayor armonía a un vínculo.

Leo: La Luna en Libra potencia tu encanto y favorece el diálogo en el amor. Es un gran momento para expresar sentimientos, recuperar la complicidad y disfrutar de una conexión mucho más equilibrada.

Virgo: La Luna en Libra te ayuda a valorar lo que realmente necesitas en una relación. Dar y recibir con equilibrio fortalecerá la confianza y permitirá construir un amor más estable y sincero.

Libra: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, sensibilidad y deseo de compartir. El amor ocupa un lugar central y te anima a buscar relaciones donde exista una verdadera reciprocidad afectiva.

Escorpio: La Luna en Libra te invita a observar tus sentimientos antes de actuar. Una pausa emocional puede ayudarte a comprender lo que deseas y cerrar heridas que todavía influyen en tu vida amorosa.

Sagitario: La Luna en Libra favorece encuentros, salidas y nuevas conexiones afectivas. Compartir con personas afines puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría dentro de la pareja.

Capricornio: La Luna en Libra te invita a equilibrar el amor con otras responsabilidades. Dar espacio al diálogo y a los momentos compartidos ayudará a fortalecer un vínculo que necesita atención.

Acuario: La Luna en Libra, signo afín al tuyo, favorece nuevas experiencias y conversaciones sinceras. El amor se renueva cuando compartes tus ideas y permites que el otro también te sorprenda.

Piscis: La Luna en Libra te anima a profundizar en tus sentimientos y buscar mayor reciprocidad. Hablar con honestidad sobre lo que necesitas puede transformar y fortalecer una relación importante.