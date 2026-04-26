Esta noche, desde las 21 hs por Telefe, se vivirá una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda. La gala reunirá a las figuras más destacadas del mundo fashion y tendrá la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, en una noche que promete glamour, emoción y grandes reconocimientos.
Estos son los nominados al Martín Fierro de la Moda:
Mejor Diseñador/a Moda Femenina
Javier Saiach
Evangelina Bomparola
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
Matías Carbone
Nicolás Zaffora
Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/a
Mabby Autino
Vero Luna
Gervasio Larrivey
Mejor Peluquero
Max Jara
Mauro Max de Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey
Mejor Estilista
Mariana García Navarro - Nacho García Rocha
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)
Nuevo Talento de la Moda
Valentina Schuchner
Luz Ballesteros
Anushka Elliot
Mejor Influencer de Moda
Zaira Nara
Stephanie Demner
Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino en Streaming
Momi Giardina (Telefe - Luzu)
Evelyn Botto (Olga)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe - Olga)
Mejor Estilo Masculino en Streaming
Santi Talledo (Telefe - Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Fer Dente (Olga)
Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo en Redes
Carolina “Pampita” Ardohain
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo
Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Diario)
Verónica Lozano (Cortá por Lozano)
Yanina Latorre (SQP)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Semanal)
Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
Juana Viale (Almorzando con Juana)
Teté Coustarot (Argentina de Película)
Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor Estilo en Conducción Masculina
Mario Pergolini (Otro Día Perdido)
Iván de Pineda (Pasapalabra)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel de Brito (LAM)
Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)
Mejor Estilo Panelista Femenina
Sol Pérez (Gran Hermano)
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A la Barbarossa)
Mejor Estilo Panelista Masculino
Hernán Drago (Los 8 Escalones)
Fabián Paz (DDM)
Lizardo Ponce (SQP)
Gastón Trezeguet (GH)
Actriz con Mejor Estilo en Ficción
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Monna Antonópulos (Menem)
Julieta Zylberberg (Yiya)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor con Mejor Estilo en Ficción
Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Franco Masini (El Retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor Estilo Femenino en Big Show
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor Estilo Masculino en Big Show
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)