Por primera vez se celebraron los Martín Fierro de Streaming, en medio de la tensión que abunda entre los canales, la entrega de premios se llevó a cabo con normalidad y se dieron a conocer todos los ganadores y las sorpresas de la noche, como por ejemplo quién se llevó el Martín Fierro de Oro.
Todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025: :
Conducción femenina
- Ganadora: Nati Jota - OLGA
- Malena Pichot - Futurock
- Paula Chaves - OLGA
- Vicky Garabal - Luzu TV
- La Tora - Luzu TV y TLF Streams
- Sofi Martínez - TLF Streams
Conducción masculina
- Ganador: Luquita Rodríguez - Vorterix
- Tomás Rebord - Blender
- Migue Granados - OLGA
- Nicolás Occhiato - Luzu TV
- Ángel de Brito - Bondi
- Pedro Rosemblat - Gelatina
Co conducción masculina
- Juan Ruffo - Blender
- Germán Beder - Vorterix
- Ganador: Damián Betular - OLGA
- Marcos Aramburu - Gelatina
- Santi Talledo - Luzu TV
- Sebastián Manzoni - La casa Streaming
Co conducción femenina
- Lia Copello - Gelatina
- Flor Jazmín - Luzu TV
- Gime Accardi - OLGA
- Ganadora: Yoyi Francella - Luzu TV
- Agos Palazzolo - Vorterix
- Juli Poggio - La casa Streaming
Voz periodística
- Ganador: Iván Schargrodsky - C+ (Cenital)
- Luciana Geuna - OLGA
- Flor Halfon - Gelatina
- Esteban Trebucq - Bondi
- Carolina Amoroso - Infobae
- Gonzalo Aziz - La Casa Streaming
Figura humorística femenina
- Malena Guinzburg - Vorterix
- Charo López - Gelatina
- Noe Custodio - OLGA & Gelatina
- Ganadora: Momi Giardina - Luzu TV
- Anita Espósito - Luzu TV
- Anacleta - Blender
Figura humorística masculina
- Guille Aquino - Blender
- Nachito Saralegui - Vorterix
- Pelao Khe - OLGA
- El Trinche - Luzu TV
- Ganador: Martín Garabal - Luzu TV
- Rober Galati - Vorterix
- Leo Greco - Canal 22 Streaming
Entrevistador
- Migue Granados - OLGA
- Pedro Rosemblat - Gelatina
- Julia Mengolini - Futurock
- Ganador: Juan Pablo Varsky - Clank
- Andrés Duka - Carnaval
- Mili Hadad - Infobae
Voz periodística deportiva
- Pablo Giralt - Mobile Sports
- Nani Senra - AZZ
- Gastón Edul - OLGA
- Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio
- Ganador: Flavio Azzaro - AZZ
- Octavio Gencarelli - Gelatina
- Diego Díaz - Picado TV
Dupla del año
- Luli y Paula - OLGA
- Ganadores: Germán Beder & Joaco Cavanna - Vorterix
- Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu TV
- Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
- Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina
- Marcos Giles & Ángela Torres - Luzu TV
Magazine
- Antes Que Nadie - Luzu TV
- Ganador: Sería Increíble - OLGA
- Rumis - La Casa Streaming
- Escucho Ofertas - Blender
- Deja que entre el sol - Vorterix
- Tengo capturas - La Casa Streaming
- Se Picó - República Z
Talento revelación
- Tomás Limansky - Gelatina
- Anacleta - Blender
- Ganadora: Ángela Torres - Luzu TV
- Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
- Luli González - OLGA
- Lola Latorre - La Casa Streaming
Columnista
- Paulo Kablan - OLGA
- Rolando Barbano - Luzu TV
- Iván Schargrodsky - Blender
- Emiliano Goggia - Gelatina
- Naty Maldini - Futurock
- Ganador: Seba De Caro - Gelatina
Streamer
- Martín Cirio
- La Cobra
- Ganador: Davo
- Spreen
- Mernosketti
- C0ker
- Juli Manzotti
Semanal
- Los No Talentos - Luzu TV
- Ganador: Mi primo es Así - OLGA
- Xtream Master - Luzu TV
- Bang Bang - Gelatina
- Reporte Minoritario - Vorterix
- Negocios son negocios - Mundo Dinero
- Estás a tiempo - Stream Room TVP
- Ahora en Jaque - Ahora Play
Interés general
- Ganador: Nadie Dice Nada - Luzu TV
- Paren La Mano - Vorterix
- Hay Algo Ahí - Blender
- Furia Bebé - Futurock
- TDT - OLGA
- Storytime - Bondi
Humorístico
- Ganador: Soñé Que Volaba - OLGA
- La gambeta - DGO
- Qué Olor - Gelatina
- Edición Especial - Luzu TV
- Viernes Trece - Eltrece PRENDE
- Cinco Minutos Más - Vorterix
Programa revelación
- Ganador: Tapados de Laburo - OLGA
- Se Fue Larga - Luzu TV
- Dopaminas - Vorterix
- Sumergidas en data - La Casa Streaming
- Había que decirlo - Eltrece PRENDE
- Maxi Mediodía - Ahora Play
Más border del streaming - Programa
- Patria y Familia - Luzu TV
- Ganador: Lo Del Turco - La canchita TV
- El fin del mundo - OLGA
Transmisión especial
- 24hs TDT - OLGA
- Revolución en La Casa - La Casa Streaming
- 20 años de YouTube - Blender
- Luzu FC - Luzu TV
- Ganador: Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute
Transmisión especial musical
- Ganador: Gracias Mercedes - OLGA
- Día Rosarino - OLGA
- 2do Aniversario - OLGA
- Tini - La Casa Streaming
- Gelatón - Gelatina
- El baile más grande del universo - Universo TV
Informativo
- Ganador: Segurola y Habana - Futurock
- Paraíso Fiscal - OLGA
- La mañana de Infobae - Infobae
- Circo Freak - Gelatina
- Tiempo libre - La Casa Streaming
- Tremenda mañana - Bondi
- Divino Tesoro - Murad
Político
- 540 - C+ (Cenital)
- La misa - Carajo
- Data Clave - Carnaval
- Mate Central - Mate
- Multiverso Fantino - Neura
- Ganador: Industria Nacional - Gelatina
Deportivo
- 412 - 412
- Ganador: Cuidemos El Fútbol - AZZ
- Golgana - OLGA
- No se pudo - Vorterix
- Visitantes - Carnaval
- Mundial - AFA Estudio
Musical
- ¡FA! - Esto es ¡FA!
- Algo de música - Luzu TV
- Ganador: Un Poco De Ruido - Un Poco De Ruido
- FM Luzu - Luzu TV
- Soundtrash - Blender
- Origamix - Somos origamis & Gelatina
- Volverme Loco - Bombo TV
De actualidad
- Ganador: Ángel responde - Bondi
- El ejército de la mañana - Bondi
- Resu en Vivo - Resumido
- Desayuno Intermitente - Blender
- Ya fue Todo - Jotax
- Elijo Creer - Gelatina
- La posta del Espectáculo - Stream Room TVP
Mejor contenido on demand
- Ganador: La Cruda - OLGA
- Así somos - Luzu TV
- El galpón - Vorterix
- Esto es cine - Blender
- Banquete - OLGA
- Una buena excusa - Gelatina
Mejor producción integral
- Ganador: OLGA
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi
Stream react
- Ganador: La voz - Streams Telefe & LUZU TV
- Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers
- Gran Hermano - Streams Telefe
- Azzaro reacción - AZZ
Programa federal
- Para el Universo - Universo TV (Córdoba)
- Ganador: Cabaret Voltaire - Brindis TV (Rosario)
- Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
- Ganador: Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)
Mejor comunidad del público
- Luzu TV
Clip del año
- Luzu TV
Martín Fierro de Oro
- Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute