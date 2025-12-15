Por primera vez se celebraron los Martín Fierro de Streaming, en medio de la tensión que abunda entre los canales, la entrega de premios se llevó a cabo con normalidad y se dieron a conocer todos los ganadores y las sorpresas de la noche, como por ejemplo quién se llevó el Martín Fierro de Oro.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025: :

Conducción femenina

Ganadora: Nati Jota - OLGA

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - OLGA

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV y TLF Streams

Sofi Martínez - TLF Streams

Conducción masculina

Ganador: Luquita Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - OLGA

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Co conducción masculina

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Ganador: Damián Betular - OLGA

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La casa Streaming

Co conducción femenina

Lia Copello - Gelatina

Flor Jazmín - Luzu TV

Gime Accardi - OLGA

Ganadora: Yoyi Francella - Luzu TV

Agos Palazzolo - Vorterix

Juli Poggio - La casa Streaming

Voz periodística

Ganador: Iván Schargrodsky - C+ (Cenital)

Luciana Geuna - OLGA

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Figura humorística femenina

Malena Guinzburg - Vorterix

Charo López - Gelatina

Noe Custodio - OLGA & Gelatina

Ganadora: Momi Giardina - Luzu TV

Anita Espósito - Luzu TV

Anacleta - Blender

Figura humorística masculina

Guille Aquino - Blender

Nachito Saralegui - Vorterix

Pelao Khe - OLGA

El Trinche - Luzu TV

Ganador: Martín Garabal - Luzu TV

Rober Galati - Vorterix

Leo Greco - Canal 22 Streaming

Entrevistador

Migue Granados - OLGA

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Ganador: Juan Pablo Varsky - Clank

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Voz periodística deportiva

Pablo Giralt - Mobile Sports

Nani Senra - AZZ

Gastón Edul - OLGA

Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

Ganador: Flavio Azzaro - AZZ

Octavio Gencarelli - Gelatina

Diego Díaz - Picado TV

Dupla del año

Luli y Paula - OLGA

Ganadores: Germán Beder & Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles & Ángela Torres - Luzu TV

Magazine

Antes Que Nadie - Luzu TV

Ganador: Sería Increíble - OLGA

Rumis - La Casa Streaming

Escucho Ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa Streaming

Se Picó - República Z

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ganadora: Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - OLGA

Lola Latorre - La Casa Streaming

Columnista

Paulo Kablan - OLGA

Rolando Barbano - Luzu TV

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Ganador: Seba De Caro - Gelatina

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Ganador: Davo

Spreen

Mernosketti

C0ker

Juli Manzotti

Semanal

Los No Talentos - Luzu TV

Ganador: Mi primo es Así - OLGA

Xtream Master - Luzu TV

Bang Bang - Gelatina

Reporte Minoritario - Vorterix

Negocios son negocios - Mundo Dinero

Estás a tiempo - Stream Room TVP

Ahora en Jaque - Ahora Play

Interés general

Ganador: Nadie Dice Nada - Luzu TV

Paren La Mano - Vorterix

Hay Algo Ahí - Blender

Furia Bebé - Futurock

TDT - OLGA

Storytime - Bondi

Humorístico

Ganador: Soñé Que Volaba - OLGA

La gambeta - DGO

Qué Olor - Gelatina

Edición Especial - Luzu TV

Viernes Trece - Eltrece PRENDE

Cinco Minutos Más - Vorterix

Programa revelación

Ganador: Tapados de Laburo - OLGA

Se Fue Larga - Luzu TV

Dopaminas - Vorterix

Sumergidas en data - La Casa Streaming

Había que decirlo - Eltrece PRENDE

Maxi Mediodía - Ahora Play

Más border del streaming - Programa

Patria y Familia - Luzu TV

Ganador: Lo Del Turco - La canchita TV

El fin del mundo - OLGA

Transmisión especial

24hs TDT - OLGA

Revolución en La Casa - La Casa Streaming

20 años de YouTube - Blender

Luzu FC - Luzu TV

Ganador: Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Transmisión especial musical

Ganador: Gracias Mercedes - OLGA

Día Rosarino - OLGA

2do Aniversario - OLGA

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Informativo

Ganador: Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - OLGA

La mañana de Infobae - Infobae

Circo Freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa Streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad

Político

540 - C+ (Cenital)

La misa - Carajo

Data Clave - Carnaval

Mate Central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Ganador: Industria Nacional - Gelatina

Deportivo

412 - 412

Ganador: Cuidemos El Fútbol - AZZ

Golgana - OLGA

No se pudo - Vorterix

Visitantes - Carnaval

Mundial - AFA Estudio

Musical

¡FA! - Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Ganador: Un Poco De Ruido - Un Poco De Ruido

FM Luzu - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis & Gelatina

Volverme Loco - Bombo TV

De actualidad

Ganador: Ángel responde - Bondi

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en Vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Blender

Ya fue Todo - Jotax

Elijo Creer - Gelatina

La posta del Espectáculo - Stream Room TVP

Mejor contenido on demand

Ganador: La Cruda - OLGA

Así somos - Luzu TV

El galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - OLGA

Una buena excusa - Gelatina

Mejor producción integral

Ganador: OLGA

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Stream react

Ganador: La voz - Streams Telefe & LUZU TV

Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers

Gran Hermano - Streams Telefe

Azzaro reacción - AZZ

Programa federal

Para el Universo - Universo TV (Córdoba)

Ganador: Cabaret Voltaire - Brindis TV (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Ganador: Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)



Mejor comunidad del público

Luzu TV



Clip del año

Luzu TV

Martín Fierro de Oro