¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
PREMIOS Y SORPRESAS

Martín Fierro de Streaming 2025: la lista completa de ganadores y la sorpresa del Oro

Se celebraron los Martín Fierro de Streaming: acá está la lista completa de ganadores de la noche. ¿Quién se llevó el oro?

Por Redacción

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 08:37
PUBLICIDAD

Por primera vez se celebraron los Martín Fierro de Streaming, en medio de la tensión que abunda entre los canales, la entrega de premios se llevó a cabo con normalidad y se dieron a conocer todos los ganadores y las sorpresas de la noche, como por ejemplo quién se llevó el Martín Fierro de Oro.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025: :

Conducción femenina

  • Ganadora: Nati Jota - OLGA
  • Malena Pichot - Futurock
  • Paula Chaves - OLGA
  • Vicky Garabal - Luzu TV
  • La Tora - Luzu TV y TLF Streams
  • Sofi Martínez - TLF Streams

Conducción masculina

  • Ganador: Luquita Rodríguez - Vorterix
  • Tomás Rebord - Blender
  • Migue Granados - OLGA
  • Nicolás Occhiato - Luzu TV
  • Ángel de Brito - Bondi
  • Pedro Rosemblat - Gelatina

Co conducción masculina

  • Juan Ruffo - Blender
  • Germán Beder - Vorterix
  • Ganador: Damián Betular - OLGA
  • Marcos Aramburu - Gelatina
  • Santi Talledo - Luzu TV
  • Sebastián Manzoni - La casa Streaming

Co conducción femenina

  • Lia Copello - Gelatina
  • Flor Jazmín - Luzu TV
  • Gime Accardi - OLGA
  • Ganadora: Yoyi Francella - Luzu TV
  • Agos Palazzolo - Vorterix
  • Juli Poggio - La casa Streaming

Voz periodística

  • Ganador: Iván Schargrodsky - C+ (Cenital)
  • Luciana Geuna - OLGA
  • Flor Halfon - Gelatina
  • Esteban Trebucq - Bondi
  • Carolina Amoroso - Infobae
  • Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Figura humorística femenina

  • Malena Guinzburg - Vorterix
  • Charo López - Gelatina
  • Noe Custodio - OLGA & Gelatina
  • Ganadora: Momi Giardina - Luzu TV
  • Anita Espósito - Luzu TV
  • Anacleta - Blender

Figura humorística masculina

  • Guille Aquino - Blender
  • Nachito Saralegui - Vorterix
  • Pelao Khe - OLGA
  • El Trinche - Luzu TV
  • Ganador: Martín Garabal - Luzu TV
  • Rober Galati - Vorterix
  • Leo Greco - Canal 22 Streaming

Entrevistador

  • Migue Granados - OLGA
  • Pedro Rosemblat - Gelatina
  • Julia Mengolini - Futurock
  • Ganador: Juan Pablo Varsky - Clank
  • Andrés Duka - Carnaval
  • Mili Hadad - Infobae

Voz periodística deportiva

  • Pablo Giralt - Mobile Sports
  • Nani Senra - AZZ
  • Gastón Edul - OLGA
  • Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio
  • Ganador: Flavio Azzaro - AZZ
  • Octavio Gencarelli - Gelatina
  • Diego Díaz - Picado TV

Dupla del año

  • Luli y Paula - OLGA
  • Ganadores: Germán Beder & Joaco Cavanna - Vorterix
  • Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu TV
  • Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
  • Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina
  • Marcos Giles & Ángela Torres - Luzu TV

Magazine

  • Antes Que Nadie - Luzu TV
  • Ganador: Sería Increíble - OLGA
  • Rumis - La Casa Streaming
  • Escucho Ofertas - Blender
  • Deja que entre el sol - Vorterix
  • Tengo capturas - La Casa Streaming
  • Se Picó - República Z

Talento revelación

  • Tomás Limansky - Gelatina
  • Anacleta - Blender
  • Ganadora: Ángela Torres - Luzu TV
  • Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
  • Luli González - OLGA
  • Lola Latorre - La Casa Streaming

Columnista

  • Paulo Kablan - OLGA
  • Rolando Barbano - Luzu TV
  • Iván Schargrodsky - Blender
  • Emiliano Goggia - Gelatina
  • Naty Maldini - Futurock
  • Ganador: Seba De Caro - Gelatina

Streamer

  • Martín Cirio
  • La Cobra
  • Ganador: Davo
  • Spreen
  • Mernosketti
  • C0ker
  • Juli Manzotti

Semanal

  • Los No Talentos - Luzu TV
  • Ganador: Mi primo es Así - OLGA
  • Xtream Master - Luzu TV
  • Bang Bang - Gelatina
  • Reporte Minoritario - Vorterix
  • Negocios son negocios - Mundo Dinero
  • Estás a tiempo - Stream Room TVP
  • Ahora en Jaque - Ahora Play

Interés general

  • Ganador: Nadie Dice Nada - Luzu TV
  • Paren La Mano - Vorterix
  • Hay Algo Ahí - Blender
  • Furia Bebé - Futurock
  • TDT - OLGA
  • Storytime - Bondi

Humorístico

  • Ganador: Soñé Que Volaba - OLGA
  • La gambeta - DGO
  • Qué Olor - Gelatina
  • Edición Especial - Luzu TV
  • Viernes Trece - Eltrece PRENDE
  • Cinco Minutos Más - Vorterix

Programa revelación

  • Ganador: Tapados de Laburo - OLGA
  • Se Fue Larga - Luzu TV
  • Dopaminas - Vorterix
  • Sumergidas en data - La Casa Streaming
  • Había que decirlo - Eltrece PRENDE
  • Maxi Mediodía - Ahora Play

Más border del streaming - Programa

  • Patria y Familia - Luzu TV
  • Ganador: Lo Del Turco - La canchita TV
  • El fin del mundo - OLGA

Transmisión especial

  • 24hs TDT - OLGA
  • Revolución en La Casa - La Casa Streaming
  • 20 años de YouTube - Blender
  • Luzu FC - Luzu TV
  • Ganador: Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Transmisión especial musical

  • Ganador: Gracias Mercedes - OLGA
  • Día Rosarino - OLGA
  • 2do Aniversario - OLGA
  • Tini - La Casa Streaming
  • Gelatón - Gelatina
  • El baile más grande del universo - Universo TV

Informativo

  • Ganador: Segurola y Habana - Futurock
  • Paraíso Fiscal - OLGA
  • La mañana de Infobae - Infobae
  • Circo Freak - Gelatina
  • Tiempo libre - La Casa Streaming
  • Tremenda mañana - Bondi
  • Divino Tesoro - Murad

Político

  • 540 - C+ (Cenital)
  • La misa - Carajo
  • Data Clave - Carnaval
  • Mate Central - Mate
  • Multiverso Fantino - Neura
  • Ganador: Industria Nacional - Gelatina

Deportivo

  • 412 - 412
  • Ganador: Cuidemos El Fútbol - AZZ
  • Golgana - OLGA
  • No se pudo - Vorterix
  • Visitantes - Carnaval
  • Mundial - AFA Estudio

Musical

  • ¡FA! - Esto es ¡FA!
  • Algo de música - Luzu TV
  • Ganador: Un Poco De Ruido - Un Poco De Ruido
  • FM Luzu - Luzu TV
  • Soundtrash - Blender
  • Origamix - Somos origamis & Gelatina
  • Volverme Loco - Bombo TV

De actualidad

  • Ganador: Ángel responde - Bondi
  • El ejército de la mañana - Bondi
  • Resu en Vivo - Resumido
  • Desayuno Intermitente - Blender
  • Ya fue Todo - Jotax
  • Elijo Creer - Gelatina
  • La posta del Espectáculo - Stream Room TVP

Mejor contenido on demand

  • Ganador: La Cruda - OLGA
  • Así somos - Luzu TV
  • El galpón - Vorterix
  • Esto es cine - Blender
  • Banquete - OLGA
  • Una buena excusa - Gelatina

Mejor producción integral

  • Ganador: OLGA
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi

Stream react

  • Ganador: La voz - Streams Telefe & LUZU TV
  • Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers
  • Gran Hermano - Streams Telefe
  • Azzaro reacción - AZZ

Programa federal

  • Para el Universo - Universo TV (Córdoba)
  • Ganador: Cabaret Voltaire - Brindis TV (Rosario)
  • Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
  • Ganador: Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)


Mejor comunidad del público

  • Luzu TV


Clip del año

  • Luzu TV

Martín Fierro de Oro

  • Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD