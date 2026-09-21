Mauro Icardi quedó bajo la lupa de las autoridades bonaerenses por una grabación que la China Suárez compartió en sus redes. La publicación derivó en una medida que le impide conducir, pero también abrió una revisión de su documentación: detrás de las imágenes apareció una irregularidad que se remontaba a varios años atrás.

El video mostraba a la actriz con medio cuerpo fuera de la ventanilla del auto durante una jornada de lluvia. Mientras ella se filmaba en esa posición, el futbolista seguía manejando. Esa combinación fue central para la intervención del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que “dispuso la inhabilitación preventiva” de su licencia.

Para la cartera que conduce Martín Marinucci, la responsabilidad también alcanzó a quien estaba al volante. En sus consideraciones, señaló que la China Suárez viajaba “sin el cinturón de seguridad” y ponía “en riesgo su seguridad” y “la de terceros”. Respecto de Mauro Icardi, las autoridades cuestionaron su conducta “al continuar la marcha”, pese a lo que ocurría dentro del vehículo.

La revisión sumó un dato que agravó la situación del delantero. Según explicaron voceros del ministerio a La Nación, su permiso había perdido validez “en mayo de 2019". El registro vencido quedó así incorporado a los motivos de la intervención oficial, junto con la maniobra que había quedado expuesta a través de la publicación de su pareja.

Ante la posibilidad de que Mauro Icardi contara con una licencia expedida en otro país, las fuentes consultadas también hicieron una aclaración: “la debe revalidar y no lo hizo”. No confirmaron que tuviera ese documento extranjero, pero señalaron la falta de revalidación. Con esos elementos, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la medida preventiva.

Para volver a manejar, el futbolista deberá cumplir un procedimiento que incluye una evaluación previa. Desde el organismo precisaron que “en caso de presentarse a tramitar una nueva licencia de conducir deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio y someterse previamente a una evaluación para determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir”. Esa instancia forma parte de las condiciones informadas para gestionar el registro.

Así, la consecuencia del video excedió la exposición en redes: Mauro Icardi deberá resolver su situación ante las autoridades antes de volver al volante. La revisión no quedó limitada a lo que hacía la China Suárez frente a la cámara, sino que alcanzó tanto la decisión del conductor de seguir circulando como la vigencia de su permiso.