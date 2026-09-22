Todavía quedan lugares por definir, pero la banda que surgirá de Popstars ya tiene algo que sus futuras integrantes podrán cantar juntas. Durante la gala 17, el reality de Telefe compartió un adelanto musical que cambió el ánimo del estudio y permitió imaginar cómo sonará el grupo una vez terminada la selección.

Hasta ese momento, las 33 aspirantes competían por formar parte de un proyecto cuyo elenco definitivo seguía abierto. Escuchar una composición pensada para ese quinteto volvió mucho más cercana la posibilidad de integrar la banda. Hubo abrazos, lágrimas y euforia entre las jóvenes, mientras el jurado también se dejaba llevar por lo que acababa de escuchar.

El tema se llama "BYE BYE BYE" y es la primera canción inédita del futuro conjunto. Fernando López Rossi estuvo a cargo de acercar la novedad al estudio, donde lo recibieron Nico Vázquez y los evaluadores. La presentación respondió a una iniciativa impulsada por Afo Verde, presidente de Sony Music Latin, y anticipó parte del repertorio que acompañará el debut discográfico.

Desde su lugar en el jurado de Popstars, Nicki Nicole explicó por qué la escucha había resultado tan movilizante: "Estamos muy emocionados acá llorando como si fuésemos sus tíos. Es porque las vemos cada día más popstars y, escuchando la canción, pensamos el baile y las vemos a ustedes". Su comentario conectó el avance de las participantes con la posibilidad de verlas interpretar material propio.

Sin embargo, conocer la canción también implicaba empezar a trabajar sobre ella. Analía González, directora coreográfica del certamen, les dio una hora y media para incorporar una rutina y defenderla en vivo. Organizadas en grupos, las concursantes debieron demostrar cuánto podían retener, cómo coordinaban los movimientos y de qué manera conseguían sostener una presentación colectiva con poco tiempo de preparación.

La evaluación terminó con tres despedidas. María de los Ángeles Mattarolo, del grupo cuatro, y Tamara Gutiérrez Rosales y Sofía Hernández, del grupo dos, quedaron eliminadas. Los equipos uno, cinco y seis habían logrado avanzar sin inconvenientes. Así, la misma gala que reunió a todas alrededor de una novedad esperanzadora dejó a 30 participantes dentro de Popstars.

Para quienes continúan, esa primera escucha ya quedó asociada a una experiencia concreta sobre el escenario. La canción pasó de provocar emoción a exigir memoria, coordinación y respuesta frente al jurado en una sola jornada. El quinteto todavía no tiene sus cinco nombres, pero las aspirantes ya empezaron a ensayar una parte del repertorio que interpretarán las elegidas.