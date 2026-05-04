El aplauso del Movistar Arena no alcanzó para calmar lo que Euge Quevedo sintió puertas adentro. La cantante cordobesa compartió un descargo íntimo tras cantar junto a Ricardo Arjona y contó que, lejos de disfrutarlo como esperaba, terminó atravesada por la angustia y la frustración.

La artista había sido invitada a interpretar Fuiste Tú con el cantautor guatemalteco, una oportunidad enorme dentro de su carrera. Sin embargo, al salir de escena, Euge Quevedo sintió que los nervios le habían impedido vivir el momento con la plenitud que imaginaba.

"Les voy a ser sincera. La estoy pasando pésimo. Creo que hay cosas que todavía tengo que aprender, y es a controlar mis nervios", expresó en un video que publicó en Instagram y que más tarde decidió borrar. Con esa frase, abrió una confesión que sorprendió a sus seguidores.

La cantante explicó que esa sensación no apareció solo por la magnitud de compartir escenario con Arjona, sino que es algo que viene arrastrando en distintos shows. "Siempre me pasa en todos los shows, incluso cuando estamos con el Queso, cuando hemos estado en el Movistar, ustedes me han visto emocionada y demás. Es algo que no lo puedo controlar y es horrible. Y está bien, se siente superhumano, pero es horrible porque la paso pésimo y te juro que yo ni siquiera quiero llorar, pero tengo una angustia... porque digo ‘loco, no puede ser’", contó.

Las stories de Euge Quevedo luego de cantar con Arjona.

En su descargo, Euge Quevedo también habló del esfuerzo que pone detrás de cada presentación y de lo difícil que le resulta sentir que la emoción le juega en contra. "Me la paso estudiando, me la paso dándolo todo. Y, obviamente, esto lo comparto siempre con ustedes porque es muy angustiante, frustrante. Sentir que por ahí los nervios te juegan en contra y que no lo podés dar todo, que escuchás y decís: ‘Ay, no’. Sentir como esa frustración de decir: ‘Loco, no podía cantar de los nervios’. Es muy feo, te juro que es muy feo y como que necesito desahogarme... ya está, obviamente acá estoy, los estoy volviendo locos a todos, frustradísima", manifestó.

La exposición pública de ese malestar mostró un costado muy vulnerable de la artista, especialmente porque llegó después de una presentación que desde afuera había sido celebrada. Pero para ella, el parámetro no fue el aplauso, sino la sensación de no haber podido entregar todo lo que había preparado.

Las stories de Euge Quevedo luego de cantar con Arjona.

En medio de esa crisis, la cantante reveló cuál es el refugio que necesita cuando se siente desbordada. "¿Saben qué necesito? Algo que a mí me trae mucha paz también es abrazar a mi hija. Ay, voy a llorar. Te juro por Dios, esas cosas me traen mucha paz. Porque cuando me siento así, te juro que lo que más quiero es estar en mi casa y abrazar a mi niña, y estar ahí con las chicas". Tras la repercusión, Euge Quevedo agradeció el apoyo recibido y hasta se tomó con humor la viralización de su descargo.