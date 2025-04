Eugenia se cansó de Lourdes en Gran Hermano y expuso los secretos de su juego: “De frontal no tiene nada”

El paso de los meses comienza a pesar en la casa de Gran Hermano, sobre todo para aquellos que están desde el primer día. Una de las más afectadas es Lourdes, quien lo expone sin pudor. Estas actitudes de cansancio afectan su día a día en la convivencia, por lo que Eugenia y no la banca más. Esto la llevó a deschavar cuáles son los únicos momentos en los que “se hace la buenita”.

Gran Hermano le pidió a los jugadores que cierren la puerta y no salgan al patio producto de posibles gritos. Esto alteró a Lourdes, quien se sintió aún más encerrada: “Ay Dios… Quiero llorar. Quiero dejar la puerta abierta para la música. Ya no estamos preparados mentalmente para esto nosotros”.

“Te juro, a esta altura encerrarnos, a mí me da… porque ya estamos encerrados”, opinó Juan Pablo para bancarla en su postura. A lo que la jugadora, bastante irritable, acotó: “Sí, hace 5 meses flaco”. Desde la mesa, Eugenia acotó su queja y despertó aún más su enojo: “No. Todavía 5 no, falta”.

Allí Lourdes se nubló y el fastidio que tenía por no poder salir al patio se transformó en un enojo con su compañera: “Casi, cuánto va…”. Además, al percibir un tono de soberbia, fue a fondo: “Háganse los cancheros cuando lleguen a los 5 meses acá adentro, después hablamos. Que te entren hoy 8 personas”.

Luego de que se fuera, Eugenia comenzó a hablar por lo bajo con Selva para criticarla: “Vos entendés que es insoportable esta ruluda. Lo único lindo que tienen son los rulos”. Y deschavó su juego: “¿Sabés cuándo no es insoportable? Cuando se ve en placa, cuando se hace la buenita”.

“No la soporto. Esto también es convivencia y convivir con esta ruluda es una ‘cadorcha’”, opinó la jugadora desde la mesa. Y agregó la diferencia con el resto de los jugadores: “Hay gente con la que no comparto valores, pero que me hace reír, como Ulises. Hay gente con la que no me divierto pero me cae bien porque es respetuosa, como Santiago, Luchi y Luz”, opinó.

Para luego dejar lo peor para referirse a Lourdes: “Y hay gente que no soporto ver desde ningún punto de vista, porque se tira de frontal y de frontal no tiene nada, es falsa, lleva y trae, y ojo de loca no se equivoca”.

Pero para coronar, eligió hacerla enojar aún más. Selva le advirtió que deje de hablar porque se aproximaba: “Ahí viene, está con una cara de orto”. Y Eugenia incentivó a Selva para que la haga enojar: “Me encanta. Irritala, Irritala”. A lo que ella obedeció sin dudar: “Estamos en Gran Hermano Argentina 2025, por la pantalla de Telefe, el canal de la familia”.